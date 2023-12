Cenário mundial caótico inspira Placebo, que fará show único no Brasil em 2024

Os fãs do Placebo já podem comemorar! Na tarde da última terça-feira, dia 5 dezembro, foi confirmado que os músicos farão uma única apresentação em solo brasileiro, ainda nos primeiros meses do ano de 2024.

Segundo informações divulgadas pela A Rádio Rock, a apresentação está prevista para o dia 17 de março e deve acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo. A venda dos ingressos começa hoje, 6 de dezembro, a partir das 10 horas pela plataforma Ticket 360.

O Placebo traz ao Brasil a turnê de seu novo álbum, “Never Let Me Go”, que vem esgotando ingressos de shows por onde passa.

Além de sua apresentação em terras brasileiras, os músicos cumprem outros três compromissos na América Latina ao longo de 2024, sendo eles uma apresentação na Movistar Arena em Santiago, Chile, no dia 20 de março; o Festival Estéreo Picnic, no dia 21 de março em Bogotá, na Colômbia; e uma apresentação única no dia 31 de março no Tecate Pa’l Norte de Monterrey, no México.

Cenário mundial caótico foi inspiração

Ainda conforme a reportagem, o oitavo álbum do Placebo conta com um trabalho completamente diferente e que tem como inspiração o cenário caótico do mundo no início dos anos 2020, passando pela pandemia e entrando em um cenário de intolerância e catástrofes iminentes.

Em entrevista, Brian Molko, guitarrista e vocalista, afirmou: “Estou tão brutalizado psicologicamente nos últimos anos, como qualquer pessoa que tenha um coração para se importar”.

“Eu queria capturar a confusão de como é estar vivo hoje, com a sensação de estar perdido, sempre andando em um labirinto, sendo continuamente dominado por informações e opiniões”, completa o baixista e compositor, Stefan Olsdal.

Os ingressos serão comercializados pela Ticket 360, e já existe uma fila de espera virtual para realização da compra.

