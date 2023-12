Casamento do Duque de Westminster: Harry e Meghan excluídos; rivalidade persiste

O príncipe Harry e Meghan Markle enfrentam uma exclusão surpreendente da lista de convidados do próximo "casamento do ano da sociedade". O duque de Westminster, Hugh Grosvenor, optou por não convidar o casal real, temendo conflitos familiares na Casa de Windsor. Enquanto outros membros da família real marcam presença, a ausência de Harry e Meghan se destaca, revela o Mirror.

Amizade real abalada

Hugh Grosvenor, amigo próximo da realeza, parece ter tomado a decisão de evitar convidar os Sussex para preservar a harmonia familiar durante o evento. A presença confirmada do Rei Charles, Rainha Camilla e outros membros reais destaca ainda mais a exclusão surpreendente do príncipe Harry e Meghan Markle.

Harry and Meghan excluded from Duke of Westminster’s wedding in fresh blow in Royal feudhttp://https://t.co/53CBQi6XI0 — Meghan Harry GoT (@MeghanHarryGoT) December 2, 2023

Há especulações de que o príncipe William está concorrendo para ser o padrinho, considerando a amizade próxima entre Hugh e William. A exclusão é particularmente significativa, pois Hugh é padrinho tanto do príncipe George quanto do príncipe Archie. Um porta-voz de Grosvenor preferiu não comentar sobre a lista de convidados, enquanto um amigo de William e Harry expressou tristeza pela situação, destacando a importância de preservar o evento para evitar constrangimentos.

O relacionamento entre os Sussex e a Família Real permanece tenso, com a recente polêmica sobre comentários racistas reacendendo as tensões. A estrategista de relações públicas Laura Perkes observa que, embora a reconciliação seja possível com o tempo, as relações nunca serão as mesmas. O casamento do duque de Westminster promete ser um evento marcante, mas a exclusão de Harry e Meghan continua a alimentar a rivalidade Real em curso.