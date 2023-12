Britney Spears surpreende novamente em vídeo 'bom dia' sem roupa

Britney Spears, aos 41 anos, mais uma vez chama a atenção ao compartilhar um vídeo ousado em seu Instagram. No clipe postado na noite de terça-feira, a cantora de "Toxic" aparece sem roupa, usando apenas um colar preto.

No vídeo bizarro, Spears exibe seu decote enquanto sorri, dizendo de forma peculiar: "Bom dia". Repetindo a frase, ela amplia os olhos, revela os dentes e aproxima a câmera do rosto. A cantora faz uma série de caretas antes de dar mais uma visão de seu corpo.

Embora as fotos ousadas tenham chamado a atenção, Spears explicou em sua autobiografia, "The Woman in Me", que isso lhe traz alegria. Ela compartilhou: "Eu sei que muitas pessoas não entendem por que eu amo tirar fotos de mim mesma nua ou com roupas novas. Mas acho que se tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes, manipuladas e posadas para a aprovação dos outros, entenderiam que tiro muita alegria ao me posicionar de maneira sexy e tirar minha própria foto, fazendo o que quero com ela."

Impacto nas relações familiares

Entretanto, essas postagens sensuais supostamente contribuíram para o distanciamento entre Spears e seus filhos, Preston, 18 anos, e Jayden, 17 anos, fruto de seu casamento anterior com Kevin Federline. Os adolescentes manifestaram publicamente seu desconforto, alegando que as imagens aumentaram as tensões e os afastaram de sua mãe por dois anos.

Jayden declarou em setembro de 2022 à ITV do Reino Unido: "É como se ela tivesse que postar algo no Instagram para chamar a atenção. Isso acontece há anos, e há uma grande chance de que isso nunca realmente pare." Federline também expressou sua preocupação, imaginando como é ser um adolescente enfrentando perguntas sobre as fotos de Spears.

Apesar das críticas familiares, a vencedora do Grammy parece não se importar, continuando a compartilhar conteúdo ousado em suas redes sociais, como trouxe a Page Six.