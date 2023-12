As imagens que confirmam a reconciliação entre Britney Spears e sua mãe

Pouco a pouco, as peças estão se encaixando na vida pessoal de Britney Spears com seus familiares próximos. A princesa do pop completou 42 anos no último sábado e sua mãe, Lynne Spears, compareceu à comemoração que aconteceu na casa de seu agente e atual melhor amigo, Cade Hudson.

De acordo com o que é relatado pela revista Quien, uma das amigas de Britney, que claramente estava na festa, registrou em algumas fotos a cantora e atriz junto com Lynne de forma muito carinhosa.

Esta reconciliação não aconteceu de um momento para o outro. Lembremos que em maio deste ano ambas tiveram um encontro, no qual se diz que iniciaram as conversas para retomar a relação de mãe e filha.

Naquele momento, fotógrafos do TMZ conseguiram capturar Lynne Spears chegando ao aeroporto de Los Angeles, cidade norte-americana para onde ela foi se encontrar com Britney, após muitos anos sem se falarem.

O meio citado recorreu a fontes próximas à família Spears, que revelaram que a visita não foi uma surpresa para Britney. "Ela estava esperando por Lynne", disseram sobre o reencontro. A mãe da cantora chegou pela manhã em Los Angeles e não foi dormir em um hotel. O agente da princesa do pop, Cade Hudson, a recebeu em sua casa.

Tudo isso acontecia com a aprovação de Britney, de quem se disse que tinha mantido contato por mensagens com sua mãe nos últimos meses. Depois de esperar muito, Lynne foi à casa de Britney e elas passaram um tempo juntos, também com Sam Asghari, marido da cantora na época.

Quase sete meses depois, ambas foram fotografadas juntas vivendo um momento especial.