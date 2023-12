Sofía Vergara e as mudanças ao longo de sua carreira

Atualmente, Sofía Vergara é uma das atrizes mais bem posicionadas em Hollywood, pois ao longo dos anos conquistou vários sucessos, incluindo a série ‘Modern Family’.

Nascida em 10 de julho de 1972, em Barranquilla, Colômbia, ela é uma atriz, modelo e empresária reconhecida que deixou uma marca significativa na indústria do entretenimento.

A carreira de Sofía decolou na América Latina como modelo, destacando-se pela sua beleza e presença em inúmeras campanhas publicitárias.

Na década de 2000, sua carreira deu uma guinada importante ao conseguir o papel de Gloria Delgado-Pritchett na bem-sucedida série de comédia americana ‘Modern Family’.

Sua interpretação lhe rendeu reconhecimento mundial e lhe concedeu várias indicações e prêmios, incluindo quatro indicações ao Globo de Ouro e quatro prêmios do Screen Actors Guild, como parte do elenco da série.

Sofía Vergara em "Modern Family".

Os sucessos de sua carreira

Ela é considerada uma das atrizes mais importantes da televisão. Além disso, é uma das mais bem remuneradas, graças ao seu trabalho com diferentes marcas. Estima-se que ganhe US$ 43 milhões por ano.

Além disso, por cada temporada de ‘America’s Got Talent’, onde é jurada, Sofia recebe pelo menos US$ 10 milhões. Também tem uma extensa trajetória no cinema, e é reconhecida especialmente por manter seu sotaque. Embora muitas vezes tenha revelado que trabalhou para se livrar disso, pois pensou que não conseguiria contratos se não o fizesse.

A artista participou em diversos filmes, incluindo ‘The Three Stooges’ (2012) e ‘Hot Pursuit’ (2015), consolidando seu status como uma das atrizes latinas mais influentes em Hollywood.

Sofía Vergara tem provado ser uma empresária bem-sucedida. Ela lançou sua própria linha de roupas para a Kmart e tem sido embaixadora de marcas reconhecidas.