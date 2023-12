‘Que tóxica’: a cotovelada de Kate Middleton no príncipe William ao vê-lo conversando com outra mulher

Depois que Kate Middleton brilhou com um look avassalador durante a recepção do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, no Reino Unido, onde ela usou um vestido vermelho carmesim com capa, expondo suas pernas como nunca antes, surgiu um momento controverso que ela viveu.

A esposa do príncipe William conseguiu se encaixar perfeitamente na realeza britânica, a ponto de muitos desejarem vê-la finalmente como rainha da Inglaterra, pelo trabalho que ela fez desde que entrou para a família real, quando ainda era universitária.

Durante os mais de dez anos que ela tem com o futuro Rei, eles enfrentaram várias polêmicas, como a suposta infidelidade dele com a nobre Rose Hanbury, suas disputas familiares com o príncipe Harry e Meghan Markle e agora ela é acusada de ser tóxica por um gesto específico.

A cotovelada

No meio da cerimônia realizada no Horse Guards Parade, os atuais príncipes de Gales estavam conversando com os diferentes convidados durante toda a noite, mas aparentemente Kate não se sentiu à vontade com uma delas.

E é que embora vários dias tenham se passado desde aquele encontro (20 de novembro), agora surgiu um momento peculiar em que Middleton bate em seu marido com o cotovelo para interrompê-lo enquanto ele falava com outra mulher.

Embora possa ser considerado como uma evasão da conversa, eles qualificaram Kate como tóxica ao insinuar que ela estava com ciúmes de vê-lo conversando com alguém que não fosse ela.

"Kate Middleton esforça-se por ser relevante, até mesmo empurrando o marido, falando com qualquer mulher que não seja ela ou movendo uma cadeira. Isso é o que acontece quando você abandona seus planos profissionais para conspirar para conquistar um homem rico! O karma é uma abelha", escreveu a conta no Twitter que divulgou o vídeo.

Apesar do momento incomum, a princesa e seu esposo têm se encarregado de manter publicamente sua imagem de casal perfeito, superando os boatos e até mesmo mostrando ocasionalmente suas facetas românticas com leves carícias ou gestos maliciosos, como o aperto de nádegas de Middleton em seu esposo em diversos eventos, o último deles sendo no último dia do Royal Ascot 2023.