Penélope Cruz não quer comemorar seu aniversário de 50 anos por uma poderosa razão

Penélope Cruz está perto de completar 50 anos no próximo mês de abril de 2024. No entanto, parece que não há uma grande celebração no horizonte para a atriz.

Isso foi confirmado por ela mesma em uma entrevista recente, na qual abordou o tema da idade com naturalidade. Isso não representa nenhum estresse adicional para a famosa, pois entre seriedade e brincadeiras, ela disse que já tem tendência a se preocupar com tudo.

"Sempre estou preocupada com tudo. Então, não acredito que possa me preocupar mais em completar 50 anos", disse.

Por que Penélope Cruz não quer celebrar seu aniversário?

No entanto, o fator idade não é o que desmotiva Penélope Cruz a comemorar seu aniversário. O que a espanhola evita são as reuniões sociais numerosas, pois isso a estressa e não permite que ela compartilhe de forma íntima com todos os seus convidados, que ocupam um lugar especial em seu coração.

"As festas com muitos amigos costumam ser estressantes, porque você gostaria de poder dedicar tempo de qualidade a cada um e estabelecer conversas significativas, algo difícil em um ambiente barulhento e caótico", expressou.

No entanto, ela avisou que suas amigas já estão pressionando e obrigando-a a organizar um evento social, por isso Penélope Cruz provavelmente terá que aprender a lidar com isso antes do grande dia.

Ou talvez opte por algo mais íntimo e familiar, pois como já vimos no passado, a famosa se caracteriza por cuidar desse aspecto de sua vida e mantê-lo muito reservado.

Em paralelo, a vencedora do prêmio Oscar está focada em seu novo projeto profissional: a estreia do drama biográfico esportivo "Ferrari", no qual interpretará Laura Ferrari, a esposa de Enzo, o fundador da famosa marca de automóveis italiana.

O filme também conta com um elenco de luxo que inclui nomes como Shailene Woodley, Sarah Gadon e Patrick Dempsey