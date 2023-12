Linda Evangelista termina namoro: "não quero dormir com ninguém"

Linda Evangelista, renomada supermodelo de 58 anos, surpreendeu ao revelar em uma entrevista ao Sunday Times no domingo que não está mais interessada em manter relacionamentos românticos. Em suas próprias palavras, "não quero mais dormir com ninguém. Não quero ouvir ninguém respirando".

A decisão de Evangelista, conhecida por sua carreira na indústria da moda, é atribuída a um procedimento de Cool Sculpting em 2015 que a deixou, segundo suas palavras, "brutalmente desfigurada". A supermodelo, que recentemente participou do documentário The Super Models" da Apple TV+, também compartilhou experiências passadas, incluindo seu casamento abusivo com o ex-modelo executivo Gérald Marie.

Linda

Relatos de abuso

Evangelista, que foi casada com Marie de 1987 a 1993, alegou anteriormente abuso durante o casamento de seis anos. No documentário, ela admitiu ter aprendido que estava no "relacionamento errado", destacando a dificuldade de deixar uma situação abusiva. Marie enfrentou acusações de estupro por ex-modelos em 2020, mas a investigação foi encerrada devido ao prazo de prescrição, segundo o NYPost.

Desafios após o casamento

Além das acusações de estupro, Marie foi acusado de tráfico de mulheres e fornecimento de cocaína a modelos para mantê-las magras. Evangelista, agora separada de Marie, enfrenta desafios de saúde, incluindo o retorno do câncer de mama diagnosticado inicialmente em 2018. A supermodelo está determinada a "permanecer viva".

Linda-1

Foco na sobrevivência e resiliência

Atualmente, Linda Evangelista está focada em sua saúde e em viver o momento, considerando o câncer de mama. O documentário "The Super Models", que destaca a ascensão de Evangelista e outras supermodelos icônicas, está disponível na Apple TV+.

Este é mais um capítulo na vida cheia de altos e baixos da supermodelo, que continua a inspirar com sua resiliência e autenticidade.