Harry desmente acusações de racismo na família real após revelações de Meghan

O Príncipe Harry surpreendeu ao revisitar as alegações feitas durante a entrevista explosiva dos Sussex com Oprah Winfrey, contradizendo parte das declarações feitas por Meghan. Durante a promoção de seu livro 'Spare', Harry afirmou que sua família "não é racista".

O casal Sussex, em sua entrevista com Oprah em 2019, fez acusações significativas contra a Família Real, destacando preocupações sobre a cor da pele de Archie. No entanto, durante a divulgação do livro 'Spare' e da série reveladora na Netflix, Harry alterou sua narrativa.

Meghan levantou a questão sobre preocupações com a cor de Archie, e a entrevista atraiu uma audiência global de quase 50 milhões de pessoas. Em uma entrevista posterior, Harry negou que ele ou Meghan tenham acusado a família de racismo, diferenciando entre racismo explícito e preconceito inconsciente.

Preconceito inconsciente

Harry afirmou que, embora tenha crescido na Casa de Windsor, acusaria sua família de preconceito inconsciente, não de racismo. Ele destacou que, uma vez apontado o preconceito inconsciente, há uma oportunidade de aprendizado, mas se o comportamento persistir, pode ser considerado racista.

O príncipe apontou para o episódio envolvendo Lady Susan Hussey e Ngozi Fulani como exemplos de preconceito inconsciente na instituição. Ele enfatizou que Meghan nunca usou a palavra "racista", e as alegações foram infladas pela imprensa britânica.

O livro "Endgame" de Omid Scobie sugere que não foi apenas um membro real, mas dois, que fizeram comentários sobre a cor da pele de Archie. No entanto, os detalhes não foram revelados devido às leis britânicas. Harry expressou seu apreço por Lady Susan, colocando a responsabilidade das alegações racistas na porta da imprensa britânica.

Esta reviravolta nas declarações de Harry adiciona uma nova camada à controvérsia em torno das alegações de racismo, destacando as complexidades das relações dentro da Família Real e a influência da mídia na narrativa pública, como trouxe o The Mirror.