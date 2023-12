Christina Aguilera, aos 42 anos, surpreende com uma transformação que a fez parecer 20 anos mais jovem: este seria o segredo

Christina Aguilera sempre foi um ícone da moda, mas nos últimos meses tem surpreendido com uma transformação radical que fez muitos apontarem que ela aparenta 20 anos mais jovem.

A cantora atualmente tem 42 anos e impressionou a todos com sua aparição na capa da InStyle, onde usa uma jaqueta de couro que deixa o abdômen à mostra. Xtina também usou uma calça que combinava com ela e complementou com um colar brilhante e um par de brincos igualmente brilhantes. O cabelo estava loiro platinado até os ombros enquanto posava para a câmera.

Christina Aguilera A cantora teve uma transformação radical (Instagram)

"Quero inspirar os outros a encontrar força e uma voz dentro de si mesmos", afirmou à revista.

Isso é o que fez Christina Aguilera parecer 20 anos mais jovem

Este ano, a cantora passou por uma transformação completa, que ficou evidente quando ela voltou como jurada no reality show ‘The Voice’. Claro que todos apontaram que se trata de uma perda de peso significativa, mas é perceptível que ela tem sido bem assessorada e trabalhado para melhorar sua saúde física.

Isso foi especialmente surpreendente porque, embora sempre muito magra, sua gravidez, os danos após o parto, cuidar de sua filha e as flutuações hormonais levaram a um inevitável aumento de peso. Isso não a impediu de continuar se mostrando sexy, nem de receber críticas, mas ela sempre lutou para recuperar a figura que a caracterizou nos anos noventa.

Um divórcio também a marcou, afetando sua saúde física em 2010. Em uma entrevista para a Marie Claire, Christina disse: "Eu não me peso. O que fica bem em uma pessoa pode não ficar bem em outro tipo de corpo. Acontece que tenho muita confiança na minha própria pele. Leva tempo para chegar a esse lugar. Mas é sobre abraçar a si mesmo e ao seu tipo de corpo".

Desde então, foi uma jornada para se recuperar até que finalmente começou a colher os frutos de sua disciplina.

Além de comer alimentos saudáveis e seguir três refeições balanceadas e dois lanches nutritivos, ela evitou completamente alimentos processados e lanches não saudáveis como parte de seu plano de dieta e controlou suas porções de alimentos para alcançar a transformação de seu corpo, como ela mesma explicou em várias entrevistas. Christina também começou a fazer exercícios. Ela dedicou tempo para perder peso de forma saudável seguindo uma rotina diária adequada.