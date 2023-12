Campeão do UFC confronta suspeito de violência doméstica; vídeo

O campeão peso médio do UFC Sean Strickland se viu envolvido em um incidente chocante em sua residência, quando confrontou um suposto perpetrador de violência doméstica. Um vídeo postado em sua conta no Instagram captura o momento em que Strickland mantém o suspeito sob a mira de uma arma, revelando detalhes surpreendentes.

A reviravolta na casa de Strickland

O incidente começou quando o alegado agressor, visivelmente embriagado, atropelou uma mulher. Um segurança testemunhou o ocorrido, desencadeando uma perseguição que levou o suspeito até a casa do campeão. Strickland relata:

"O cara estava bêbado atropelando uma garota, um segurança viu, ele pulou no carro e foi embora. A segurança o seguiu, bateu no meio-fio, destruiu completamente o pneu, dirigiu no aro por um tempo, depois pulou e tentou se esconder na minha casa. Inicialmente pensei que ele estava roubando meu carro".

Felizmente, Strickland conseguiu manter o controle da situação, mantendo o suspeito sob controle até a chegada das autoridades, que efetuaram a prisão, segundo o NYPost.

Antecedentes e revanche no UFC

Sean Strickland, recentemente coroado campeão médio do UFC após derrotar Israel Adesanya, destaca-se também pelo ocorrido incomum em sua residência. Este incidente segue uma série de casos semelhantes envolvendo lutadores do UFC, incluindo Jon Jones em 2020.

Dana White, presidente do UFC, anunciou uma revanche imediata entre Strickland e Adesanya após a vitória decisiva no UFC 293 em setembro. Strickland, com uma carreira profissional iniciada em 2008 e um histórico impressionante de 28-5, continua a ser uma figura central na cena do MMA.

Histórias paralelas no mundo do UFC

Curiosamente, Strickland não é o único lutador do UFC a enfrentar intrusos armados. Kevin Holland, meio-médio do UFC, compartilhou anteriormente uma experiência em que frustrou um ataque armado em um restaurante. As histórias de lutas dentro e fora do octógono continuam a surpreender, destacando a complexidade das vidas dos lutadores profissionais.