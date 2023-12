Thiago Nigro faz textão sobre paternidade e seguidores apontam possível indireta

Uma nova publicação feita pelo coach de finanças Thiago Nigro, o Primo Rico, está dando o que falar na internet. Em seu Instagram, ele compartilhou uma série de registros ao lado de Sophia Aguiar, filha de sua esposa Maíra Cardi com o ex-marido, o ator Arthur Aguiar.

No textão, que foi acompanhado por uma série de imagens em que Thiago aparece ao lado de Sophia em momentos de diversão, foi interpretado como uma alfinetada ao pai da menina e provocou uma série de reações nos seguidores.

Na publicação, ele reflete: “Há algum tempo parei de postar qualquer coisa relacionada a ela por críticas de estar ‘forçando algum lugar’, mas a verdade é que nós vivemos juntos, e de quase 30 dias no mês, passamos 24 juntos”.

“Não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família. O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independente do que alguém ache ou deixe de achar”.

Thiago então conta que faz o possível para suprir todas as necessidades de Sophia, incluindo acordar de 3 a 4 vezes durante a noite: “Eu decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente como se nada estivesse acontecendo”.

Possível alfinetada

Em meio ao “textão”, Thiago ainda deixou um “desabafo” sobre a realidade das mães divorciadas e ressaltou a “falta de responsabilidade dos homens” em situações relativas à paternidade.

“A realidade é que as mães divorciadas e com filhos na maioria das vezes sofrem pelo preconceito dos homens com dificuldade de assumirem situações assim, e homens negligentes e irresponsáveis agem como se não fizessem parte dessa responsabilidade, assumida ao começar um relacionamento. Eu não sou, e nem serei, esse cara. E vale dizer que nada disso diminui o papel daqueles que são pais biológicos”.

Mesmo com Thiago deixando claro estar criticando a postura de homens que entram em um relacionamento com mulheres que já são mães e se isentam de suas responsabilidades com os filhos da companheira, os seguidores afirmaram que o texto se trata de uma indireta à Arthur Aguiar e que até mesmo pode não ter sido escrito pelo Primo Rico, mas sim por sua esposa.

Leia também: Processo polêmico movido por Thiago Nigro é divulgado e internautas reagem

Nos comentários, os seguidores escreveram: “Tá querendo competir com o pai da menina? Acorda! Você é apenas o atual padrasto e ela jamais irá trocar o Arthur por você.

“Textão da Maíra fazendo como se a menina não tivesse pai! Ela não para gente”, criticou outra, ao que uma terceira completou: “Sai do perfil do bofe Maíra!”.

Uma outra seguidora se mostrou preocupada com a revelação sobre a rotina noturna da pequena Sophia: “A Sophia acordar 3 ou 4 vezes por noite? Isto não é normal, gente, isso foi o que mais me impressionou, e não é crítica, mas isto não é normal”.

Porém, muitos outros elogiaram a postura do Primo Rico: “Isso é assumir um papel de homem! Parabéns, Thiago! O post que mais gostei seu! Nem tudo é sobre dinheiro e sim sobre valores”.