Remake de Elas por Elas: Globo usa investigação sobre Marcos para empolgar

A chegada de Marcos (Luan Argollo) provoca uma verdadeira avalanche no remake de Elas por Elas, que ainda sofre com uma baixíssima audiência. Nos próximos dias, Pedro (Alexandre Borges) começa a investigar tudo sobre o possível novo parente, que é visto como o filho de Bruno (Luan Argollo).

Enquanto isso, Natália (Mariana Santos) segue muito empolgada com o sobrinho. Mas, o futuro marido de Taís (Késia Estácio) fica com a pulga atrás da orelha e não pensa duas vezes e vai investigar o passado do rapaz. Com isso, ele chega a descobrir que Marcos vive em uma abrigo, algo que deixa o homem intrigado. Quem saberá de tudo é Taís, já que ele não pode contar para sua irmã.

Pedro também quer que Marcos faça um exame de DNA para provar que realmente é filho do irmão gêmeo da protagonista de Elas por Elas, que não espera o resultado e sai apresentando o novo personagem como filho do falecido irmão.

Remake de Elas por Elas: Pedro conta tudo que sabe sobre Marcos para Taís (Reprodução/Globo)

Durante a investigação, Pedro fica sensibilizado e oferece dinheiro para Marcos e quando Natália descobre tudo ela leva o suposto sobrinho para casa.

Globo antecipa encontro entre Natália e falso Bruno

O encontro entre Natália (Mariana Santos) e Marcos (Luan Argollo), que está sendo chamado de falso Bruno, vai finalmente acontecer no remake de Elas por Elas, que está acelerando algumas histórias para melhorar a audiência da novela das 18 horas.

Depois de ter quase um surto ao se deparar com “clone” do seu irmão em Elas por Elas, a protagonista conta com a ajuda de Carol (Karine Teles), que faz parte de um plano para encontrar Marcos.

Remake de Elas por Elas: Natália descobre sobrinho e conta para todos (Divulgação\Globo)

Uma das razões para o encontro é que a irmã gêmea de Bruno está curiosa para saber sobre a origem do rapaz: “Não tô me aguentando de curiosidade pra saber de onde ele veio, o que ele faz, quem é a mãe dele. Será que eu conheço?”, pergunta ela para sua amiga.

Para Natália, Marcos é filho legítimo de Bruno: “Se ele for mesmo? Carol, você viu a foto. Os dois são idênticos”, insiste a protagonista do remake de Elas por Elas.

Mas, todas as dúvidas acabam quando ela decide se jogar nos braços do suposto sobrinho antes mesmo de qualquer tentativa de comunicação com ele.

