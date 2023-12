Príncipe William e Kate Middleton estrelam os episódios finais de The Crown

Os episódios finais de The Crown estão prestes a cativar os espectadores, destacando o Príncipe William e Kate Middleton no cartaz da segunda parte da sexta temporada, programada para estrear na Netflix ainda este mês. Sob o título “O Último Ato”, esta parte da série começa com a morte da Princesa Diana, interpretada por Elizabeth Debicki.

Reflexões e Novos Contos Reais: A Parte 2 da Sexta Temporada

A narrativa se desenvolve com o Príncipe William, interpretado por Ed McVey, tentando se reintegrar à vida em Eton enquanto a monarquia enfrenta as complexidades da opinião pública. Com o Jubileu de Ouro da Rainha, interpretada por Imelda Staunton, chega o momento de refletir sobre o futuro da monarquia diante do casamento de Charles, interpretado por Dominic West, e Camilla, interpretada por Olivia Williams. A história se torna um novo conto de fadas real com o envolvimento de William e Kate, interpretada por Bellamy.

Elenco Estelar e Retrato Sensível de Diana

The couple you've been waiting for. William and Kate -- and The Crown's final episodes arrive December 14. pic.twitter.com/ZTChQmMMRn — Netflix (@netflix) November 30, 2023

Além de Elizabeth Debicki como Diana, a série conta com talentos como Dominic West, Imelda Staunton, Jonny Lee Miller, Lesley Manville, Jonathan Pryce e Senan West. O retrato sensível de Diana é um destaque nesta temporada, proporcionando aos espectadores uma experiência emocional única.

Datas de Estreia e Disponibilidade na Netflix

A sexta temporada de The Crown chega em duas partes, com a primeira já disponível e a segunda agendada para 14 de dezembro. As cinco temporadas anteriores continuam disponíveis na plataforma de streaming.

