Michael B. Jordan bate sua Ferrari avaliada em mais de 400 mil dólares

O ator norte-americano, Michael B. Jordan, sofreu um acidente de carro na noite de ontem, sábado, em Hollywood, Califórnia.

De acordo com a Polícia de Los Angeles (LAPD), o ator colidiu seu veículo, um Ferrari azul, com um Kia da mesma cor que estava estacionado em frente ao estúdio de televisão, Sunset Gower Studios.

O carro esportivo de Jordan está avaliado em quase 429.000,00 dólares. O acidente causou a ativação dos airbags e a perda de um dos pneus. A parte dianteira direita do carro ficou destruída.

As autoridades garantiram que o também modelo não estava sob o efeito de álcool e drogas. No entanto, ele não quis fornecer declarações sobre as causas do acidente. Michael teve que preencher o relatório online.

No momento, o ator não fez nenhuma declaração a respeito.