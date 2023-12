Meghan Markle criticada por alegações de uma 'época desagradável' no Reino Unido

Meghan Markle enfrenta críticas de comentaristas reais após relatos sugerirem que ela teve uma "época desagradável" no Reino Unido.

Michael Cole, especialista em assuntos reais, comentou sobre a suposta reação de Meghan ao seu tratamento no Reino Unido, afirmando que ela teve uma "época terrivelmente desagradável na Grã-Bretanha". Em resposta, ele disse à GB News: "Tenho certeza de que isso é uma surpresa para as pessoas que a aplaudiram no dia do casamento!"

Apesar de relatos indicarem que o Duque e a Duquesa de Sussex estariam dispostos a reconstruir laços com o Rei Charles e a Família Real Britânica, e mesmo aceitando um convite para Sandringham neste Natal, também foi revelado que Meghan não tem o desejo de retornar à Inglaterra.

Omid Scobie, autor de "Finding Freedom" e do novo livro "Endgame", alega que Meghan "nunca quer pôr os pés novamente na Inglaterra", pois "nunca se sentiu em casa". Também foi mencionado que, em maio, ela optou por não viajar para a Coroação porque se recusa a "mergulhar de volta na novela [gostaríamos de acrescentar a 'antiga' novela?] da corte".

Vínculo não totalmente rompido

Apesar da aversão de Meghan à Inglaterra e da recusa em retornar, conforme o novo livro de Omid Scobie, os Sussexes mantêm o Rei "atualizado sobre a vida familiar enviando fotos das crianças", indicando que o vínculo não está completamente rompido.

Em 2020, Meghan e Harry notoriamente se afastaram como membros trabalhadores seniores da realeza, mudando-se para a Califórnia no verão daquele ano como lembrou o The Mirror. Atualmente, o casal reside em Montecito com seus dois filhos.

Isso ocorre no momento em que o autor real lança um novo livro "explosivo". O autor, anteriormente apelidado de porta-voz de Meghan, escreveu "Endgame", descrito como "uma investigação penetrante sobre o estado atual da monarquia britânica".

A descrição do livro afirma: "Um rei impopular, um herdeiro ao trono ávido por poder, uma rainha disposta a ir a medidas perigosas para preservar sua imagem e um príncipe forçado a recomeçar a vida depois de ser traído por sua própria família."