Kate Middleton soa 'mais fina' que o marido após aulas de elocução, afirma livro

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, agora supostamente possui uma dicção mais refinada que a do Príncipe William, graças a aulas de elocução, de acordo com um novo livro do comentarista real Omid Scobie.

O autor do livro 'Endgame', que detalha a jornada da Princesa de Gales desde seus dias de estudante até se tornar uma princesa, revela que parte da transformação de Kate envolveu "várias rodadas de aulas de elocução". Isso resultou em uma pronúncia mais elegante do que a de seu marido.

O livro relembra o momento em que Kate chamou a atenção do Príncipe William durante um desfile de moda beneficente na Universidade de St Andrews, em 2001 como relembrou o The Mirror. Dez anos depois, eles se casaram na Abadia de Westminster e agora são orgulhosos pais de três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis.

Transformação para o papel real

Scobie descreve Kate como um "sonho institucional realizado" e sugere que ela se transformou em uma enigma para se adequar ao seu papel real, talvez até para si mesma. As aulas de elocução são apontadas como parte desse processo de refinamento.

O livro também explora a relação de Kate com Meghan Markle, esposa de seu cunhado. Scobie afirma que Kate pode ser "distante se não gosta de alguém" e sugere que "não era fã" de Meghan. Uma fonte revela que Kate falava mais sobre Meghan do que com ela, indicando uma possível tensão.

O autor revela que Kate teve "cinco ou seis secretários particulares" ao longo dos anos, descrevendo o cargo como "desanimador e frustrante". O livro, que promete insights nos bastidores da família real, também aborda a tensão entre Kate e Meghan, conforme detalhes presentes nas memórias do Príncipe Harry, intituladas 'Spare'.

O livro de Scobie, 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarch's Fight for Survival', foi lançado em 28 de novembro, oferecendo uma visão aprofundada da vida da realeza britânica.