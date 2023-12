Harry e Rei Charles "mantêm linha de comunicação estável", diz autor Scobie

Apesar das tensões que surgiram desde que o Príncipe Harry se afastou da Família Real, parece que ele e o Rei Charles podem estar dando passos para superar suas diferenças, estabelecendo uma "linha de comunicação".

O Duque de Sussex e seu pai tiveram uma relação estremecida desde que Harry deixou a Família Real há três anos. Em seu livro de memórias "Spare", Harry criticou o monarca e fez várias alegações sobre seu pai em sua série documental na Netflix.

Harry afirmou que Charles fazia piadas cruéis sobre ele, chegando a dizer uma vez: "quem sabe se eu sou realmente seu pai?". No entanto, o autor real Omid Scobie agora afirma que a ruptura entre os dois está cicatrizando.

Scobie explicou como a reconciliação pode ter começado depois que Harry e Meghan acusaram um membro não identificado da Família Real de fazer comentários racistas sobre o filho deles, o Príncipe Archie.

Durante a entrevista bombástica com Oprah Winfrey, o casal revelou detalhes sobre sua vida na Família Real, incluindo a alegação de que um membro expressou "preocupações" sobre a cor da pele de Archie.

Cartas e comunicação

Falando ao Good Morning America, Omid admitiu que sabe quem fez os comentários com base em cartas trocadas entre Meghan e Charles após a entrevista com Oprah. No entanto, ele alega não poder revelar os nomes devido à legislação do Reino Unido. Omid revelou que Charles ficou "horrorizado ao saber como Meghan se sentiu durante essas conversas".

Ele acrescentou: "É por isso que eu pessoalmente acredito que eles conseguiram avançar com alguma forma de comunicação depois disso. Eles podem não concordar totalmente."

Omid lançou "Endgame", descrito como uma "investigação penetrante sobre o estado atual da monarquia britânica". A descrição do livro diz: "Um rei impopular, um herdeiro ao trono ávido por poder, uma rainha disposta a ir a medidas perigosas para preservar sua imagem, e um príncipe forçado a começar uma nova vida após ser traído por sua própria família."