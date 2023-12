Fim do casamento: esse foi o motivo para Paolla Oliveira deixar a Globo após 18 anos

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais para anunciar que não está mais na TV Globo. A famosa encerrou o seu contrato de exclusividade com a emissora carioca após 18 anos. No post, ela demonstrou todo carinho e orgulho pelas novelas e projetos que participou.

“O tal o post do crachá anda tão comum, não é? Eu mesma me questionei se era necessário. E cheguei a conclusão que sim pois, afinal, são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades”, começou a atriz.

Sem esquecer dos fãs, Paolla disse que foi no canal que construiu uma carreira sólida e que tem muito orgulho de tudo que fez durante todos esses anos na Globo: “Resultado de muita entrega e compromisso”, descreveu ela.

Por fim, Oliveira destacou alguns trabalhos e personagens que fez ao longo de quase duas décadas de Globo: “Eu estreei cheia de sonhos – Belíssima – em 2005. Logo na minha terceira oportunidade encarei minha primeira protagonista em horário nobre, um salto gigante. Aprendi muito com tudo e jamais me acomodei com as conquistas. Porque o sucesso, para mim, é resultado de talento e empenho”, disse.

Amor à Vida: Ninho (Juliano Cazarré) e Paloma (Paolla Oliveira) caminham pela estrada (Estevam Avellar/Globo)

Segundo a famosa, o fim do contrato fixo não é algo que assusta: “Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas e não poderia deixar de lado, portanto, meu post do crachá”, afirmou.

Além de Belíssima, Paolla Oliveira se destacou em muitas novelas,séries e programas da Globo, como O Profeta (2006), Dança dos Famosos, As Cariocas (2010), Insensato Coração (2011), Tapas & Beijos (2012), Amor à Vida (2013), Fantástico, A Força do Querer (2017), A Dona do Pedaço (2019), Super Dança dos Famosos, Cara e Coragem (2022), e Justiça 2 (2024). Agora, mesmo sem contrato fixo, a famosa pode ser contratada por obra.

