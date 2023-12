Dos videogames para a CCXP23, grandes franquias de jogos empolgam os fãs

Durante os 4 dias da CCXP23, os fãs puderam aproveitar ativações interativas capazes de transportá-los para dentro dos universos de diversos filmes e séries. Em meio aos mais diversos temas, um que mostrou estar conquistando os visitantes é a adaptação de grandes jogos de sucesso para o formato de filmes e séries live-action.

Prova disso é que entre as ativações mais buscadas, e concorridas, estavam justamente as que são inspiradas em grandes sucessos dos games.

Entre as séries, o anúncio da segunda temporada de Halo, inspirado no jogo de mesmo nome, deixou os fãs animados. Para elevar ainda mais os ânimos, o primeiro trailer da temporada foi exibido em primeira-mão e mostrou o Capitão Jacob Keyes discursando de forma inspiradora para as tropas da UNSC, que se preparam para a batalha.

Filas intermináveis

Outro anúncio que agitou os visitantes foi o da série inspirada nos jogos de Fallout, pela Prime Video. Além de revelar o primeiro trailer durante um painel especial no evento.

O estande destinado aos fãs da série foi um dos mais buscados pelos visitantes do evento. Na ativação os participantes eram convidados a participar de um teste de aptidões que seria capaz de determinar seu futuro em um cenário apocalíptico.

Para viver essa experiência, os visitantes precisaram encarar uma das maiores, e mais demoradas, filas da CCXP23.

Dos games para o mundo real

Outra ativação que conquistou o público geral do evento, em especial os fãs do jogo Borderlands, foi o lançamento da edição especial de Ballantine’s. A marca de whisky da Pernod-Ricard Brasil levou para a CCXP23 uma verdadeira experiência imersiva e deu a possibilidade dos fãs do jogo visitarem um dos ambientes da saga.

Na ativação “Bar da Moxxi”, os visitantes passaram por um grande momento de imersão ao entrar na reprodução do “Badass Crater Bar”. Uma materialização do bar do jogo em pleno evento.

No local, que chegou a ter fila de espera mesmo após os agendamentos por QR Code serem esgotados, foi possível entrar no ambiente completamente tematizado e experimentar as bebidas preparadas com o whisky da marca. Além disso, os fãs também puderam ver em primeira mão as garrafas exclusivas, e em edição limitada, que contam com uma arte inspirada no jogo e com a presença da personagem Moxxi.

Durante nossa visita, falamos com Pedro Bernardi, que além de ser fã do jogo, teve a oportunidade de vivenciar a experiência imersiva. Para ele, a ação foi extremamente divertida: “Eles realmente replicaram o cenário exatamente como ele é no game. Tanto os personagens quanto os cosplayers estão exatamente iguais ao bar da Moxxi”.

O 'Bar da Moxxi' foi uma das atrações mais concorridas na CCXP23. (Reprodução / Foto - Mariana Lienemann)

Gigantes dos games também marcaram presença

Além das ativações focadas em séries e filmes, quem também marcou presença no evento foram as gigantes Microsoft, com um estande dedicado ao Xbox, e a Nintendo, que repetiu a dose da BGS 2023 e levou para os visitantes alguns dos novos lançamentos das franquias que já são sucesso entre os fãs.

Leia também: Conheça o CBOLÃO, campeonato que arrecadou uma quantia milionária em doações