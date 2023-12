Bradley Cooper: de Renée Zellweger a Gigi Hadid, os altos e baixos de seus amores

Bradley Cooper, ator de 48 anos, tem sua vida amorosa sob os holofotes novamente, desta vez com a supermodelo Gigi Hadid. Esta não é a primeira vez que Cooper faz manchetes por suas relações amorosas notáveis. De ex-namoradas famosas a rumores de namoro, seu histórico é tão diversificado quanto sua carreira no cinema.

Cooper, famoso por seus papéis em filmes como 'The Hangover', 'A Star is Born' e 'Joker', já foi rotulado como o "homem mais sexy do mundo" em 2011. No entanto, ele insiste que não possui jeito com as mulheres, contrastando com seu histórico de relacionamentos intrigantes.

Bradley-Cooper

Aventuras no Showbiz

Renée Zellweger: A relação de Cooper com Renée Zellweger começou em 2006 durante as filmagens de 'Caso 29'. Embora a dupla tenha vivido momentos sérios, o relacionamento chegou ao fim amigavelmente em 2011, e desde então, ambos seguiram seus caminhos no mundo do entretenimento.

Renee-Zellweger

Jennifer Lopez: Os boatos sobre um romance entre Cooper e Jennifer Lopez surgiram em 2011. Mesmo insistindo que era apenas um encontro de negócios, a química entre eles alimentou especulações. Anos depois, Lopez apoiou Cooper antes de sua apresentação no Oscar de 2019.

Jlo

Suki Waterhouse: O relacionamento com Suki Waterhouse, iniciado em 2013, permaneceu discretamente sob os holofotes até 2015, quando o casal se separou. Juntos, eles frequentaram eventos de prestígio, incluindo o SAG Awards e um Jantar de Estado na Casa Branca.

Suki-Waterhouse

Huma Abedin: Em maio de 2022, Cooper foi associado à política, namorando a assessora de longa data de Hillary Clinton Huma Abedin. Embora o romance não tenha decolado, Bradley brevemente reacendeu seu relacionamento com a supermodelo Irina Shayk.

Huma-Abedin

Gigi Hadid: Recentemente, Cooper foi flagrado em um encontro romântico com Gigi Hadid, adicionando mais uma reviravolta à sua vida amorosa. Este encontro ocorreu meses após o suposto romance entre Gigi e Leonardo DiCaprio.

Gigi-Hadid

De acordo com o Mirror, a vida amorosa de Bradley Cooper continua sendo uma narrativa fascinante, repleta de altos e baixos, que mantêm o público intrigado. À medida que a estrela de Hollywood busca equilibrar sua carreira e vida pessoal, o mundo aguarda os próximos capítulos desta saga romântica em constante evolução.