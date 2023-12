Billie Eilish sai do armário: “eu não percebi que as pessoas não sabiam”

Billie Eilish tem surpreendido nos últimos meses com suas mudanças físicas, nas quais os resultados de suas rotinas na academia são observados. Agora, a cantora americana volta a ser o centro das atenções ao falar sobre sua orientação sexual.

A artista global confirmou recentemente que saiu do armário em seu artigo de capa da Variety Power of Women, revelando pela primeira vez sua atração por mulheres.

A vencedora do Grammy caminhou pelo tapete vermelho no evento Hitmakers, onde revelou que não tinha a intenção de fazer um grande gesto ao “sair do armário”.

"Não, eu não fiz isso", disse Eilish. "Mas pensei: 'Não era óbvio'? Não percebi que as pessoas não sabiam disso. Realmente não acredito nisso. Eu simplesmente digo: 'Por que não podemos simplesmente existir'? Tenho feito isso por muito tempo e simplesmente não falei sobre isso. Ups"

A intérprete de ‘Bad guy’ assegura que após a publicação ela percebeu que havia tornado essa situação pública. “Vi o artigo e pensei: ‘Ah, acho que saí do armário hoje’. Tudo bem, ótimo. É emocionante para mim porque suponho que as pessoas não sabiam, mas é ótimo que elas saibam”, acrescentou. “Estou a favor das meninas”.

No evento Hitmakers, a cantora recebeu o prêmio de Canção cinematográfica do ano junto com seu irmão Finneas por ‘What Was I Made For’, apresentada no sucesso de bilheteria do verão ‘Barbie’.