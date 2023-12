BBB: essas 4 novidades, segundo Boninho, vão movimentar muito a temporada 24

Boninho garantiu aos fãs do BBB que a próxima temporada será cheia de novidades. Durante o painel do Globoplay na CCXP, em São Paulo, o diretor da Globo deu alguns spoilers da edição, que tem início previsto para 8 de janeiro de 2024 e tem apresentação de Tadeu Schmidt.

Além de uma nova versão da música de abertura, o diretor de gênero de variedades da emissora o Big Brother Brasil 24 contará com mais um quarto, além dos dois tradicionais e o do líder, ou seja, quatro acomodações. Será que vem mais participantes?

Inteligência artificial

BBB 24: Inteligencia artificial faz parte do reality show da Globo (Reprodução/Globo)

O uso da tecnologia também estará no BBB 24. Segundo Boninho, na CCXP, o Globoplay conta com uma câmera exclusiva para acompanhar o líder da semana por meio da inteligência artificial. Ela vai funcionar de segunda a domingo, das 19 horas às 21 horas.

“A gente vai ter um videocast todo dia, de segunda a domingo, uma galera assistindo ao que está acontecendo na casa e repercutindo”, disse Boninho.

O humor vai continuar

BBB 24: Humorista Paulo Vieira foi dispensado do reality show (João Cotta/Globo)

Depois de tirar o C.A.T BBB e outros quadros, Boninho garante que o humor será mantido. Na próxima temporada, quadros inéditos devem chegar para empolgar os fãs do reality show da Globo.

Segundo ele, novos quadros estão previstos no BBB 24, sendo que um deles vai colocar na casa um invasor para ver tudo que os participantes fazem. Já um outro coloca o público como protagonista do programa, levando mais interação.

Dinâmica inédita

BBB 24: Dani Calabresa deixa o elenco no reality show (Divulgação/Globo)

Nada de festa? Toda sexta será dia de um novo quadro comandado pelo líder da semana do BBB 24. Ao vivo, o todo-poderoso do reality show. Já o Jogo da Discórdia dá adeus ao Big Brother Brasil e o quadro Sincerão chega para dar aquela empurrada na semana.

Mudança nos votos

BBB 24: Tadeu Schmidt segue no comando do Big Brother Brasil (Paulo Belote/Globo)

O público também terá que se acostumar com uma nova maneira de eliminar um participante. No BBB 24, a votação terá duas etapas, sendo a primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça e o eliminado será aquele que receber menos votos, e na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador.

Há ainda que ficar atento ao “voto da torcida”, que funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições, e “voto único”, onde é preciso informar o CPF e só pode votar uma vez.

