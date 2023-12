Animais presos sem comida e água: entenda as denúncias de maus-tratos contra Bruna Surfistinha

A Polícia Civil de São Paulo investiga a escritora e influenciadora digital Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, por maus-tratos a animais. A síndica de um condomínio denunciou que ela abandonou uma cachorra e três gatos em um apartamento alugado na República, na região central da capital paulista. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento em que os bichos foram resgatados. O imóvel estava cheio de fezes e urina (assista abaixo).

Conforme a denúncia feita ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), Bruna Surfistinha alugou o imóvel há seis meses, mas há cerca de 20 dias se mudou depois que a energia foi cortada por falta de pagamento. Ela teria abandonado os animais no local, sem comida e água, sendo uma cachorra da raça labrador e três gatos.

A síndica disse que a administração do prédio recebeu várias reclamações dos moradores em função do forte odor de fezes e urina que saía do apartamento. Bruna teria aparecido no local para alimentar os bichos, porém, quando o boletim de ocorrência foi registrado, ela já não comparecia havia mais de uma semana. “Mesmo após insistente contato por parte da administração do prédio em questão”, destacou a síndica à polícia.

Na última quinta-feira (30), policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente (DIICMA) compareceram ao imóvel, onde resgataram os animais, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Também acompanharam ativistas e ONGs que cuidam de bichos abandonados.

A ativista Luisa Mell também postou sobre o caso nas redes sociais. “A Bruna Surfistinha estava residindo de aluguel em um apartamento no centro de SP, com 4 animais (1 cão e 3 gatos) e os mesmos foram abandonados dentro do apartamento. Inicialmente ela aparecia eventualmente para alimentá-los, mas há mais de uma semana não aparece. Hoje a gerente predial do condomínio (que é a minha amiga que entrou em contato comigo pedindo ajuda) foi a delegacia fazer um b.o. e entraram no apartamento. O B.O. foi feito, entraram no apartamento, alimentaram os animais”, escreveu ela.

“Eu falei com ela [Bruna] e com a polícia. A polícia entrou no apartamento, retirou os animais e eles foram encaminhados para ONGs. A Bruna diz que a denúncia não é verdadeira, que ela tem ido sim lá. Mas o pessoal do prédio diz que é mentira, que os animais estavam em situação de abandono, conforme mostra o vídeo, que fazia um tempo que ela não aparecia e que ela não está morando mais lá. Vou aguardar o posicionamento dela para postar tudo de uma vez”, ressaltou Luisa.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil como maus-tratos.

ONG mostrou apartamento alugado por Bruna Surfistinha cheio de fezes e urinas de animais (Reprodução/Instagram)

O que disse Bruna Surfistinha?

Após ser acusada de maus-tratos, Raquel fez publicações na internet dizendo que foi impedida de entrar no apartamento e cobrou respostas sobre o paradeiro dos animais. Ela destacou que tentou entrar no imóvel por duas vezes, sem sucesso, e que no terceiro dia já soube das denúncias de maus-tratos.

“E no terceiro dia eu acordei de manhã já com a notícia de que meus bichos estavam sendo retirados do apartamento. O maior absurdo é que tudo foi arquitetado para que eu me enquadrasse como criminosa por abandono aos meus bichos”, afirmou.

Ao site G1, a defesa de Raquel explicou que, como ela está devendo o aluguel do apartamento, a administração do prédio usou a história de maus-tratos a animais para forçá-la a sair. “Usaram essa história do abandono para forçar ela a sair. Ela nem teve mais acesso para entrar no apartamento, que tem coisas dela. No mundo civilizado, você ingressa com ação, não chama polícia”, diz o advogado Luiz Carlos Pileggi Costa.

“A história foi manipulada e distorcida. É bem diferente do vídeo. Os animais não foram abandonados, estão saudáveis. O que acontece é que Bruna está num momento conturbado na vida financeira. Ela ficou sem energia elétrica e não estava dormindo no apartamento. Aí ela ficou na casa de terceiros e não pôde levá-los. Mas ela ia lá com frequência para cuidar dos bichinhos”, explicou o advogado.

“Eles foram criados com muito amor e uma das gatas tem 10 anos. Mesmo que queira não tem como abandonar. Ia lá quase todos os dias. Teve um dia que teve lapso maior. Quando tem gato e cachorro grande, em apartamento pequeno, faz barulho, sujeira. Aquela quantidade de sujeira é compatível ao período. Não é ideal, mas é comum fazer isso na vida, quem tem que trabalhar, compromisso”, garantiu Costa.

