Revelaram a identidade do homem sem camisa que aparece no Instagram de Britney Spears

No meio de 2023, Britney Spears se separou de seu marido, Sam Asghari. Desde então, a Princesa do Pop retornou à sua vida de solteira, aproveitando ao máximo com viagens ao redor do mundo.

Há apenas alguns dias, em sua conta no Instagram apareceu uma publicação de um homem sem camisa que gerou a curiosidade de seus milhões de fãs nas redes sociais. E apesar de a cantora e atriz ter dito que era seu tio, poucos acreditaram na explicação no post.

Britney Cade Hudson

Pouco depois de publicado, Britney Spears apagou a postagem para evitar comentários e rumores a respeito. No entanto, o olho clínico dos especialistas de Hollywood já encontrou a identidade do homem misterioso.

Ele é o melhor amigo dela há 14 anos, Cade Hudson. Além de ser próximo de Britney, ele também é agente da Princesa do Pop.

Cade foi um dos primeiros a se pronunciar a favor de Britney, quando o processo de libertação da tutela exercida pelo pai da cantora começou. Ele até mesmo fazia parte do time que ajudou a ganhar o caso, de acordo com o Daily Mail.

“É necessário acabar com as tolices e começar o processo de cura. O Senhor tende a pagar a essas pessoas da sua maneira. Então, pela primeira vez, digo publicamente #FreeBritney”, disse Cade Hudson naquela época.