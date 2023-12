Remake de Renascer: descubra quando Antonio Calloni aparece como coronel Belarmino

Antonio Calloni foi confirmado no remake da novela Renascer, que estreia em janeiro no horário nobre da Globo. Na trama, escrita por Bruno Luperi, o ator vive o temido coronel Belarmino e, recentemente, ele se mostrou caracterizado para o personagem.

Como grande vilão da novela das 21 horas, o veterano está escaldo para a primeira fase. Na história, o todo-poderoso de Ilhéus, na Bahia, chega a perder tudo que faturou com o cacau por causa de uma praga que lhe foi jogada.

Porém, o que mais tira a paciência de Belarmino é a chegada do jovem José Inocêncio (Humberto Carrão), que é o protagonista de Renascer. Na região, ele acaba causando uma grande inveja no coronel, que tenta de tudo para destruir o seu concorrente nas plantações de cacau.

Remake de Renascer: Coronel Belarmino é o maior inimigo de José Inocêncio (Humberto Carrão) (Fábio Rocha/Globo)

Além disso, Belarmino será casado com Nena (Quitéria Kelly) e é avô de Mariana (Theresa Fonseca), esta última com quem não convive. Na ocasião, a ele fica muito próxima de José Inocêncio, que na segunda fase do remake é interpretado por Marcos Palmeira.

Nesta disputa, ela quer vingar o avô e toda sua família, mas ela acaba por se apaixonar pelo protagonista do remake da novela da Globo, que vai substituir Terra e Paixão na faixa das 21 horas.

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Jupará (Evaldo Macarrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

No elenco de Renascer estão Juliana Paes, Vladimir Brichta, Jackson Antunes, Sophie Charlote, Ana Cecília Costa, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Rodrigo Simas, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Maria Fernanda Cândido, Mell Muzzillo, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Marcello Melo Jr., Renan Monteiro, Matheus Nachtergaele, Gabriela Medeiros, Lívia Silva e Duda Santos, assim como também Gabriel e Almir Sater.

