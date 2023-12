Por que o Ceará passa despercebido ao sul-americano?

Os dados recentemente compartilhados sobre a presença de turistas sul-americanos no Nordeste ressaltam uma realidade desafiadora para o Ceará. De acordo com informações do Ministério da Justiça, o Estado encontra-se em posição inferior à Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte no quesito atração de visitantes do cone sul-americano.

Kevin Wasilevski/Unsplash

Desafios identificados

Mesmo com histórico de voos internacionais para Buenos Aires desde 2014, o Ceará ainda não conseguiu se destacar na preferência dos turistas sul-americanos. A falta de voos diretos e a ausência de divulgação eficiente são apontadas como razões principais para esse descompasso.

sulamericanos

A necessidade de novos voos

Especialistas e líderes do setor turístico cearense concordam que é essencial induzir novas rotas aéreas para o Ceará, proporcionando uma maior conectividade com países sul-americanos. A falta de conhecimento sobre o potencial turístico do Ceará na região do Cone Sul destaca a importância de campanhas de divulgação direcionadas.

O Secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, destaca a necessidade de uma maior interação entre a Secretaria de Turismo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza. Ele ressalta que o diálogo deve ser intensificado para criar estratégias conjuntas que promovam efetivamente o estado como um destino atrativo para os sul-americanos.

Comparação com outros Estados

A análise aponta que a preferência dos argentinos pela Bahia pode estar relacionada a décadas de notoriedade e ações específicas no mercado de aviação. O Ceará é instado a diversificar suas rotas, direcionando esforços para países como Argentina, Uruguai e Chile, que representam oportunidades significativas para o turismo cearense.

Desafios a serem superados

Apesar das recentes iniciativas, como a segunda frequência da Gol para Buenos Aires, alguns questionamentos surgem, destacando a necessidade de uma abordagem estratégica mais sólida. Conforme o Diário do Nordeste, a chegada de argentinos via Jericoacoara é considerada, mas a análise ressalta que é crucial posicionar o Ceará de forma mais efetiva no cenário internacional para atrair um fluxo mais expressivo de turistas sul-americanos.