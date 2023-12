Investigação policial em curso após denúncia de assédio sexual contra diretor da Record

A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma denúncia de assédio sexual feita pelo jornalista Elian Matte contra Márcio Santos, diretor de Recursos Humanos da Record. A denúncia foi formalizada através de um boletim de ocorrência datado de 14 de novembro deste ano.

Matte, que é editor da equipe de Roberto Cabrini, relatou que as investidas começaram cerca de um ano atrás, quando foi transferido para a equipe do apresentador. O diretor de RH teria começado a fazer perguntas pessoais de natureza íntima durante reuniões em sua sala, culminando em mensagens de teor sexual.

Investigação em andamento

A Polícia Civil confirmou que a investigação está em andamento e que detalhes serão preservados devido à natureza sensível da ocorrência. A situação foi revelada em uma reportagem da revista Piauí, na qual Elian Matte detalhou as experiências desconfortáveis que teria vivenciado.

Detalhes da denúncia

No boletim de ocorrência, Matte descreveu as investidas persistentes de Santos, incluindo pedidos insistentes para encontros e mensagens no WhatsApp de cunho sexual. O jornalista admitiu ceder inicialmente devido ao receio de demissão, mas a situação se agravou quando o diretor passou a usar as câmeras de segurança da Record para monitorar sua conduta na redação.

GENTE? Diretor da Record, Márcio Santos, é acusado de perseguir e assediar repórter.



Elian Matte afirma que o diretor o monitorava através de câmeras de segurança no local de trabalho, além de ter acesso a seus dados pessoais.



Em uma troca de mensagens divulgada pela revista… pic.twitter.com/Sfl41mpuIK — poponze (@poponze) November 25, 2023

Quebra de sigilo médico

Além das acusações de assédio, Matte afirmou que buscou ajuda médica no Grupo Record e foi diagnosticado com burnout. No entanto, alega que seu atestado médico foi alterado após ameaças à médica pela direção de Recursos Humanos, segundo o Metrópoles.

A Record TV não se manifestou oficialmente sobre as acusações até o momento. A denúncia levanta questões sérias sobre a cultura corporativa da empresa e destaca a importância de investigações rigorosas em casos de assédio sexual no ambiente de trabalho.

A comunicação da Record TV se torna crucial diante das graves acusações de assédio sexual envolvendo um alto executivo da empresa. A sociedade aguarda com expectativa os desdobramentos da investigação policial, enquanto a vítima busca justiça e a devida reparação pelos danos sofridos.