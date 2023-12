Fuzuê: a vida de Bebel vira de cabeça para baixo com reviravolta inesperada

Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral) será assombrada pelo fantasma do ex-marido (Manoella Mello/Globo)

O casamento de Bebel (Lília Cabral) e Nero (Edson Celulari) vai ser anulado em Fuzuê, novela da Globo que passa por um momento decisivo e muitas reviravoltas para melhorar a audiência das 19 horas.

O problema é que enquanto a dondoca conta os dias para casar com o amado, ela acaba sendo bombardeada com a notícia de que César Montebello (Leopoldo Pacheco), seu falecido marido, está “mais vivo do que nunca”, pelo menos nos papéis.

Fuzuê: Nero (Edson Celulari) vai se casar com a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) (Fábio Rocha/Globo)

Acontece que, nos próximos capítulos de Fuzuê, a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) descobre que ainda está legalmente casada com o defunto e, por isso, não poderá subir ao altar com o ex-feirante.

César volta para assombrar os personagens de Fuzuê

O retorno de César é quase dado como certo na novela da Globo. Tudo acontece quando ele surge bem diferente dos primeiros capítulos da trama da Globo, mas não se lembra do passado.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: 3 atrizes que fizeram sucesso na novela e desapareceram da Globo

O homem aparece na trama da Globo avaliando pedras brutas em um local estranho, uma pequena comunidade em que é chamado de Carlos. Entretanto, não vai demorar muito para recuperar sua memória.

Fuzuê: César (Leopoldo Pacheco) aparece diferente na novela da Globo (Fábio Rocha/Globo)

Mas, ao retornar para o Rio de Janeiro, César volta a ser um importante vilão de Fuzuê e fica de olho no tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta), que já foi encontrada.

Ele chega até a armar um plano para colocar suas mãos na fortuna. A ideia é se fazer de uma pessoa boa, principalmente com Maria Navalha (Olívia Araújo) e Luna (Giovana Cordeiro), ainda mais ao saber que a filha bastarda é herdeira legítima das relíquias valiosas, que já não são tão importantes para o andamento da novela da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: reviravolta mata Agatha e faz Antônio renascer; veja como será