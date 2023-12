Ex-BBB Dhomini condenado por agressão a empresário; Justiça propõe serviço comunitário

O ex-participante do Big Brother Brasil Dhomini enfrentou uma condenação judicial após ser flagrado agredindo o empresário Ailton Maranhão e seu advogado em um bar em Goiânia, no mês de junho.

Acordo de serviço à comunidade aceito

Na audiência de conciliação realizada no dia 24, o Ministério Público propôs que Dhomini cumprisse 40 horas de serviços à comunidade como parte de um acordo. Surpreendentemente, o ex-BBB aceitou a proposta.

Ailton Maranhão, a vítima das agressões, expressou satisfação com o desfecho, destacando a importância de buscar justiça legalmente, sem recorrer à violência, conforme relatado pelo Observatório dos Famosos.

Novos desdobramentos na vara cível

Embora o processo criminal tenha sido encerrado, Ailton Maranhão não desistiu de buscar reparação. Ele continua com ações de danos morais e materiais na vara cível. A primeira audiência nesse âmbito não resultou em acordo, já que Dhomini não compareceu e sugeriu resolver a disputa no ringue.

Ex-BBB Dhomini agride dono de bar em Goiânia pic.twitter.com/54GJpOjGxb — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 14, 2023

Proposta inusitada e alternativas futuras

Surpreendentemente, Dhomini sugeriu resolver a disputa no ringue, uma proposta que Ailton considerou, mas recusou. Ailton Maranhão espera resolver a situação judicialmente. Caso contrário, ele planeja utilizar a indenização para um projeto peculiar: o plantio de limoeiros em um terreno em Bela Vista.

O caso destaca a complexidade de buscar reparação legal após agressões e revela as diferentes abordagens para a resolução de conflitos. Enquanto Dhomini aceitou a punição proposta pelo Ministério Público, Ailton Maranhão persiste na busca por justiça em diferentes esferas judiciais, mostrando que as consequências de atos agressivos podem se estender além do tribunal criminal.