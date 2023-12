Camila Pitanga revela transformação surpreendente de Bebel em 'Paraíso Tropical'

Camila Pitanga, aos 46 anos, reflete sobre sua marcante atuação como Bebel em Paraíso Tropical (Globo, 2007). Embora não tenha sido a primeira escolha de Gilberto Braga para o papel, Pitanga considera a experiência como um divisor de águas em sua carreira, trazendo nova visibilidade, de acordo com a Revista Quem.

Transformação surpreendente de Bebel

Com a reprise da novela no ar no Vale a Pena Ver de Novo, a atriz destaca a trajetória surpreendente de Bebel. Inicialmente apresentada como uma figura densa e perigosa, a personagem evolui para uma abordagem mais cômica, revelando nuances inesperadas. "É um grande novelão", afirma Pitanga.

Bebel

Autor revela escolha inicial para Bebel

Curiosamente, Gilberto Braga não tinha Camila Pitanga em mente para o papel. Mariana Ximenes era a atriz idealizada pelo autor, mas devido a compromissos anteriores, a escolha recaiu sobre Pitanga. Em entrevista ao livro Autores – Histórias da Teledramaturgia, Braga revela suas hesitações iniciais, elogiando a adaptação de Pitanga ao papel.

a bebel não errou quando disse pic.twitter.com/lO2nhWMinl — VIVA (@canalviva) November 23, 2023

Bordões de Bebel conquistam o público

Além da performance marcante, os bordões de Bebel, como "catiguria" e "cueca maneira", tornaram-se populares nas ruas. A atriz atribui parte desse sucesso ao diretor Dennis Carvalho e ao colega Chico Diaz, cuja irreverência influenciou a linguagem da personagem.

Parceria inesquecível com Wagner Moura

A química entre Camila Pitanga e Wagner Moura, que interpretou Olavo, contribuiu para cenas tórridas e inesquecíveis. Pitanga destaca a generosidade e inteireza de Moura em cena, descrevendo a parceria como uma alegria imensa.

Reprise aprovada e nostalgia

Ao substituir Mulheres Apaixonadas, Paraíso Tropical nunca foi reprisada pela Globo até agora. A atriz, que também participou da trama anterior, comemora a oportunidade de reviver o trabalho. "Me diverti tanto! É um grande novelão", conclui Pitanga, elogiando a atuação de outros colegas no elenco.

A reapresentação de Paraíso Tropical promete não apenas resgatar a nostalgia dos telespectadores, mas também destacar a versatilidade de Camila Pitanga e a notável trajetória de Bebel, uma personagem que se tornou inesquecível na história da teledramaturgia brasileira.