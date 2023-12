Angélica revela motivos profundos para pedir demissão da Globo em 2019

Em uma entrevista exclusiva ao site de Heloisa Tolipan, Angélica revelou que a decisão de romper seu contrato com a emissora não foi fácil. Na época, a falta de projetos alinhados com seu perfil profissional foi o principal fator que a levou a tomar essa decisão drástica.

"Na verdade, rompi meu contrato com a emissora em 2019. Não anunciamos na época, então as pessoas só souberam bem depois. Eles não tinham projeto para mim e eu também não me encaixava no que chegava", disse ela, destacando a falta de alinhamento entre sua trajetória profissional e as propostas da Globo naquele momento.

Angelica

O impacto emocional dessa decisão também foi significativo, como Angélica compartilhou: "Esse mergulho em mim não aconteceu porque escolhi, mas porque fiquei doente, comecei a ter crises de pânico. Não é fácil depois de 24 anos na televisão você tomar uma decisão dessas, agora vou sair, fazer outra coisa. É sofrido de qualquer forma, é visceral, você está acostumado à uma rotina e quebra isso".

Angelica-2

Atualmente, Angélica trabalha com contratos por obra na Globo. Seu novo projeto, a série "50 e Tanto", que estreia no Globoplay e no GNT em 26 de novembro, promete ser uma celebração de seus 50 anos, apresentando entrevistas com grandes estrelas, segundo a Revista Caras.

Além disso, Angélica surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos dos bastidores de suas gravações com Xuxa e Eliana. O trio, que também teve momentos especiais na TV este ano, está reunido no novo programa, reforçando a amizade e a parceria entre as três apresentadoras.

Com uma carreira marcante na televisão brasileira, Angélica continua a surpreender e encantar seu público, agora com um olhar retrospectivo e celebratório em "50 e Tanto." Fãs podem esperar momentos emocionantes e entrevistas exclusivas com algumas das maiores estrelas do país.