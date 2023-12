A carta de amor que Ben Affleck escreveu há 21 anos para Jennifer Lopez e que ela queimou: veja o que dizia

O romance entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem gerado uma nova polêmica após diversos meios de comunicação ao redor do mundo vazarem o conteúdo da carta de amor que o ator de Batman escreveu para a cantora latina. Trata-se de uma nota que Ben escreveu há 21 anos e surgiram rumores sobre seu conteúdo, o qual a também atriz de origem porto-riquenha queimou e que poderia ser uma nova dificuldade para o casal.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: a carta queimada há 21 anos continha palavras de amor

A polêmica em torno do conteúdo da carta de amor que JLo queimou e que supostamente foi escrita por Ben Affleck se deve a tudo o que aconteceu após o término de seu noivado com o também diretor de cinema em 2002. Em seguida, "A Diva do Bronx" escolheu construir sua vida e família ao lado do cantor Marc Anthony, com quem teve gêmeos, mas no fundo, a atriz e cantora nunca esqueceu seu amor pelo ator de Hollywood, mas queimou a carta na tentativa de esquecê-lo.

Jennifer Lopez foi quem vazou o conteúdo da carta de amor de 21 anos atrás ao compartilhar alguns vídeos do que será seu novo álbum musical, o primeiro lançado desde 2014. Nos vídeos, ela aparece sentada na beira de uma poltrona, momento em que se aproxima para se acomodar e é possível observar um baú que contém uma carta datada de 24 de dezembro de 2002 e assinada por Ben Affleck, na qual ele agradece por um presente e por fazer parte de sua vida.

O que dizia a carta?

"A vida é dura, mas você é doce. Obrigado pelo presente. Espero que goste das flores. Você me disse que nunca poderia ter o suficiente. Eu acredito em você", eram as palavras da carta queimada anos atrás.