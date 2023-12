William surpreende fãs em uniforme durante exercício

O Príncipe William, em sua primeira visita como Coronel-Chefe ao 1º Batalhão do Regimento Mércia, protagonizou um dramático exercício militar na Planície de Salisbury. Contudo, não foram apenas suas habilidades militares que roubaram a cena, mas seu visual "arrojado" no tradicional uniforme do Exército.

Envolvimento real no exercício

Segundo o Mirror, William assumiu a posição de artilheiro em um veículo blindado Warrior, participando de um ataque simulado à fortaleza inimiga na área arborizada. O evento destacou não apenas as habilidades do príncipe, mas sua conexão com as atividades do regimento.

Sargento Mark Kirton, comandante da seção das tropas, revelou que o príncipe estava "muito animado" e envolvido na operação, operando sistemas de armas e lançando fumaça estratégica.

Elogios dos fãs reais

As fotos do príncipe em ação rapidamente circularam nas redes sociais, e os fãs reais não economizaram elogios. Comentários como "Sua Alteza tão elegante em seu uniforme!!" e "O príncipe William fica tão bem de uniforme que estou derretendo!" inundaram as plataformas.

Conversas e reconhecimento

Após o exercício, William se envolveu em conversas com os soldados, demonstrando interesse nas vidas dos militares e suas experiências no regimento. O capitão Matthew Camp, de Worcester, destacou a atenção do príncipe em entender os desafios enfrentados pelos soldados em suas vidas pessoais e profissionais.

Além do exercício, o príncipe foi informado sobre o trabalho recente do regimento e um destacamento planejado para a Polônia no próximo ano. A visita, marcada por um ambiente descontraído, deixou uma impressão duradoura nos militares. O Capitão Camp afirmou: "Esta é a primeira visita real da qual faço parte, e acredito que todos aqui não esquecerão o dia de hoje".

A participação ativa do Príncipe William, sua elegância no uniforme militar e o interesse genuíno pelos militares destacaram esta visita como um evento memorável para o 1º Batalhão do Regimento Mércia.