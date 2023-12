Remake de Renascer: 4 personagens viram os fiés escudeiros de José Inocêncio

Na primeira fase de Renascer, José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) passa por algumas dificuldades e também precisa lidar com tocaias criadas por seus inimigos. Mas, na novela que estreia em janeiro de 2024, na TV Globo, ele também conta com grandes amigos. Confira abaixo quem são os fiéis escudeiros do protagonista do remake do horário nobre!

Rachid

Remake de Renascer: Gabriel Sater vive Rachid na primeira fase da novela (Estevam Avellar/Globo)

Rachid (Gabriel Sater/Almir Santer) é o primeiro da lista. O personagem cruza o caminho do jovem José Inocêncio assim que ele chega em Ilhéus, na Bahia e vira uma espécie de anjo da guarda ao salvar a vida do futuro fazendeiro e única testemunha do milagre da sobrevivência do personagem principal da novela.

Mesmo com o passar dos anos, o gesto de Rachid jamais será esquecido. Tanto que o ‘turco’ será sempre lembrado nos ‘causos’ contados por José Inocêncio e conhecidos por todos na região. O

Deocleciano

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes) é outro amigo que se torna um guardião no remake de Renascer. O fiel escudeiro e confidente é o braço-direito e um dos primeiros funcionários de José Inocêncio, a quem tem muita admiração e respeito. Ele ajuda o ‘coronelzinho’ a construir seu império ainda na primeira fase de Renascer.

Jupará

Remake de Renascer: Evaldo Macarrão interpreta Jupará (Fábio Rocha/Globo)

Quem também está nesta caminhada é Jupará (Evaldo Macarrão), que é um grande conhecedor das plantas e árvores. O personagem trabalha na fazenda do jovem coronel e o ajuda no manejo que tornou próspera as roças de cacau do patrão.

Como Deocleciano, Jupará é um bom aliado também nos momentos difíceis quando, por exemplo, a vassoura-de-bruxa, uma doença provocada por fungos que atingem as plantações de cacau, se tornar uma praga que destruirá a produção de muitas fazendas da região.

Damião

Remake de Renascer: Xamã aparece caracterizado como Damião, personagem da segunda fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

O personagem de Xamã só aparece na segunda fase da novela. Ele tem a missão de dar fim a José Inocêncio (Marcos Palmeira), mas muda de ideia ao conhecer o fazendeiro e todas as lendas que o cercam.

