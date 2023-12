Remake de Elas por Elas: Globo antecipa encontro entre Natália e falso Bruno

O encontro entre Natália (Mariana Santos) e Marcos (Luan Argollo), que está sendo chamado de falso Bruno, vai finalmente acontecer no remake de Elas por Elas, que está acelerando algumas histórias para melhorar a audiência da novela das 18 horas.

Depois de ter quase um surto ao se deparar com “clone” do seu irmão em Elas por Elas, a protagonista conta com a ajuda de Carol (Karine Teles), que faz parte de um plano para encontrar Marcos.

Uma das razões para o encontro é que a irmã gêmea de Bruno está curiosa para saber sobre a origem do rapaz: “Não tô me aguentando de curiosidade pra saber de onde ele veio, o que ele faz, quem é a mãe dele. Será que eu conheço?”, pergunta ela para sua amiga.

Remake de Elas por Elas: Bruno, irmão de Natália (Mariana Santos), pode estar vivo em adaptação da Globo (Reprodução/Globo)

Para Natália, Marcos é filho legítimo de Bruno: “Se ele for mesmo? Carol, você viu a foto. Os dois são idênticos”, insiste a protagonista do remake de Elas por Elas.

Mas, todas as dúvidas acabam quando ela decide se jogar nos braços do suposto sobrinho antes mesmo de qualquer tentativa de comunicação com ele.

A morte de Bruno é um enigma na novela

Remake de Elas por Elas: Em 1982, irmão de Natália estava realmente morto (Reprodução/Globo)

A morte de Bruno (Luan Argollo) é um dos grandes mistérios do remake de Elas por Elas. No entanto, ao que tudo indica, ele deve ser resolvido rapidamente, já que a novela das 18 horas passa por grandes mudanças para atrair o público. Mas,será que o personagem está mesmo morto?

Ao que tudo indica, o irmão gêmeo da protagonista Natália (Mariana Santos) morreu de maneira trágica nos primeiros capítulos da novela da Globo, criando um grande trauma na irmã. Para quem não se lembra, ele caiu de um penhasco durante uma confraternização com os amigos na casa de praia de Helena (Isabel Teixeira) na juventude.

