Príncipe William supostamente ataca irmão Harry: revelações chocantes abalam a realeza

As recentes revelações explosivas feitas pelo Príncipe Harry em seu livro de memórias, 'Spare', lançaram uma sombra sobre a já tumultuada relação entre os irmãos reais, com alegações de agressão física por parte do Príncipe William. A situação atingiu um novo patamar de tensão, destacando o abismo crescente entre eles.

O ponto culminante do conflito, conforme descrito por Harry, ocorreu quando William visitou Nottingham Cottage para discutir a deterioração de sua relação. O clima ficou tenso rapidamente, com William expressando descontentamento em relação a Meghan Markle, rotulando-a como "difícil", "rude" e "abrasiva". O diálogo azedou, levando a insultos mútuos e alegações de ajuda por parte de William.

Harry descreve um momento de rápida escalada, alegando que William o agarrou pelo colarinho, derrubando-o no chão, com a queda resultando na quebra de uma tigela de cachorro sobre suas costas. Alegadamente assustado, Harry afirmou que pediu a William para sair.

O pedido firme de William

Após o episódio, Harry afirma que William, ao sair, fez um pedido firme: "você não precisa contar isso para Meg". A resposta evasiva de William, segundo Harry, alegando que não o atacou, deixou o Príncipe mais novo perplexo. Ele não revelou imediatamente o incidente a Meghan, mas compartilhou com seu terapeuta, como levantado pelo The Mirror.

A situação deixou marcas físicas em Harry, que posteriormente compartilhou com Meghan. O incidente, segundo Harry, não surpreendeu totalmente Meghan, mas a deixou "terrivelmente triste". O conflito expõe as fissuras nas relações familiares reais, desencadeando especulações sobre como a família real responderá a mais esse episódio de drama público.