Patos!, a nova animação da Illumination, conquista os visitantes da CCXP23

Entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro a CCXP23 está atraindo milhares de fãs da Cultura Pop ao São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. Além de aproximar os fãs de seus ídolos nacionais e internacionais, o evento também divulga os grandes lançamentos que devem chegar aos cinemas e aos serviços de streaming.

Em meio a filmes e séries de ação, super-heróis, ficção científica e fantasia, as animações voltadas para todas as idades também chamam a atenção dos visitantes, que voltam a ser criança por um momento ao participar das ativações lúdicas.

Logo na entrada do evento uma das estruturas que mais chama a atenção é a divulgação do filme ‘Patos!’, a nova animação da Illumination (estúdio de Meu Malvado Favorito e Super Mario Bros.).

Com direito a uma “piscina de patinhos”, adultos e crianças são convidados a mergulhar no mundo do filme, que conta a história de uma família de patos que decide tentar sair da mesmice e conhecer o mundo durante uma viagem em família.

Além da piscina de patinhos de borracha, os visitantes do estande também podem tirar uma foto “voando” com os patos e ganhar “abraços grátis” da patinha Gwen.

Atrações voltadas para crianças também chamam a atenção do público

Quem também esteve presente na CCXP23 na tarde desta sexta-feira foi o autor Maurício de Sousa, que anunciou o desenvolvimento de um filme sobre o dinossauro Horácio. Não foram divulgados maiores detalhes sobre a produção, apenas que sua data de lançamento deve ser ainda em 2024.

Os fãs do universo criado por Maurício também foram presenteados com um teaser do longa sobre o personagem Chico Bento, e com cenas inéditas do filme “Turma da Mônica Jovem”.

Focado ainda mais nos pequeninos, outro estande que também chama atenção é a ativação “Bebêverso”, da Huggies, marca de soluções em cuidados infantis da Kimberly-Clark.

No “Bebêverso”, além de conseguirem carrinhos de bebê para facilitar a locomoção com as crianças pequenas no espaço do evento, os pequenos também podem participar das ativações da marca que incluem uma divertida piscina de bolinhas e espumas. Neste caso, a diversão não é exclusiva dos pequeninos, já que a atração é liberada para todas as idades.

