No filme da turnê “Renaissance”, Beyoncé revela um vislumbre de sua vida pessoal

ARQUIVO - Beyoncé aparece na 63ª entrega anual do Grammy em Los Angeles em 14 de março de 2021. Beyoncé estreia seu filme da turnê de shows esta semana entitulado "Renaissance: A Film by Beyoncé". (Foto AP/Chris Pizzello, arquivo) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

LOS ANGELES - No seu filme da turnê de shows, Beyoncé descreve a sua recente Renaissance World Tour como uma espécie de máquina: desde a iluminação até ao design do palco. A superestrela esteve envolvida em todos os aspectos da produção para garantir que a sua turnê em estádios superasse as expectativas após quatro anos de preparação.

Como perfeccionista, Beyoncé estava incansavelmente determinada (trabalhando quase 50 dias seguidos) para criar uma experiência de concerto épica. Isso fica claro em seu filme “Renaissance: Um Filme de Beyoncé”, que narra a grande turnê de promoção de seu sétimo álbum de estúdio. O filme, escrito, dirigido e produzido por Beyoncé, captura perfeitamente suas performances deslumbrantes para a tela grande e, ao mesmo tempo, revela imagens íntimas por trás dos bastidores de uma cantora normalmente reservada, que raramente concedeu entrevistas na última década.

Beyoncé lançou seu filme “Renaissance” de quase três horas através dos cinemas AMC, de forma semelhante ao filme “Taylor Swift: The Eras Tour”, que estreou com uma arrecadação recorde de 97 milhões de dólares nos Estados Unidos para um filme de concerto no mês passado. Mas, ao contrário de Swift, cujo projeto se concentrou principalmente em suas performances no palco, Beyoncé adotou uma abordagem diferente ao oferecer mais informações sobre sua vida pessoal.

"Estou muito emocionada por todos poderem ver o processo", disse ela no filme.

Com "Renaissance", Beyoncé mostra mais de seu lado humano, assim como em seu filme da Netflix "Homecoming" de 2019, que aprofundou sua atuação principal no Festival de Música e Artes de Coachella. Desta vez, ela vai além em sua história como estrela da música, apresentando-a como a artista mais trabalhadora, que tenta conciliar ser mãe de três filhos e manter sua força física e mental durante sua turnê.

Beyoncé expressou sua frustração com os desafios diante de suas altas aspirações para sua turnê e sentiu que não estava sendo ouvida por ser uma mulher negra. A turnê acabou arrecadando cerca de 500 milhões de dólares, de acordo com a Billboard. Beyoncé também fala abertamente sobre sua cirurgia no joelho, que a obrigou a passar por reabilitação um mês antes de seu primeiro show em Estocolmo.

Ao contrário de sua turnê, Beyoncé confessa que "não é uma máquina".

Mas apesar das suas dores e desconfortos, Beyoncé, que é a artista com mais Grammys da história, se apresentou e atuou em um nível muito alto. É o que ela exige de si mesma e dos outros que refletem sua mentalidade para fazer com que cada show se torne realidade.

O filme mostra alguns artistas renomados que acompanharam Beyoncé no palco, incluindo Megan Thee Stallion em Houston. Durante sua passagem por Los Angeles, Kendrick Lamar foi convidado especial juntamente com Diana Ross, que cantou para Beyoncé em seu 42º aniversário.

Mas de todas as aparições de celebridades, quem roubou o show foi a filha de 11 anos de Beyoncé, Blue Ivy, que fez sua presença ser sentida como dançarina. Inicialmente, a cantora se opôs a levar Blue para o centro das atenções, atuando diante de dezenas de milhares.

"Ela me disse que estava pronta para atuar e eu disse que não", diz Beyoncé no filme.

Com o tempo, a rainha Bey finalmente cedeu à sua princesa e aceitou que era uma oportunidade única. Sua primeira performance, no entanto, foi alvo de intensa polêmica nas redes sociais por aqueles que criticaram os movimentos de dança de Blue Ivy como deficientes.

Mas Blue Ivy aproveitou as críticas para treinar mais intensamente. Ela ganhou confiança à medida que a turnê avançava e recebia mais aplausos cada vez que subia ao palco.

A maturação de Blue Ivy trouxe alegria para Beyoncé e Mathew Knowles, o orgulhoso avô que dizia: "Ela é uma Knowles!".

Durante uma parada em Houston, Beyoncé, juntamente com sua mãe, Tina Knowles, dirige pelo seu antigo bairro de Third Ward antes de passar pela casa de sua infância. O retorno à sua cidade natal marcou outro encontro entre Beyoncé e suas ex-companheiras de grupo no Destiny's Child, que incluía Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett e LaTavia Roberson, as duas últimas haviam sido expulsas do grupo.

Agora parece que há paz entre elas. Não há troca de palavras diante da câmera, exceto por um abraço coletivo, que Beyoncé chama de um "novo nascimento para nós. Muita cura".

Beyoncé, juntamente com sua mãe, compartilha momentos emocionantes sobre o falecido tio da cantora, Johnny, um homem negro gay que a introduziu na música house quando ela era criança e fez o vestido de formatura do ensino médio para ela. Ela dedicou o álbum "Renaissance" a ele.

O filme de Beyoncé também inclui um pouco do apreço de sua base de fãs conhecida como BeyHive, que estavam entre seu público em várias cidades. Durante seus shows, a artista expressou sua gratidão a eles, chamando-os de "rostos lindos".

Nem todas as músicas interpretadas durante a turnê foram incluídas no filme, como por exemplo as faixas “Alien Superstar”, “Church Girl” e “Cuff It”.

Mas o filme não sofre com a falta de música, trata-se mais de dar uma olhada em sua vida, mesmo que seja por um momento.

“Renaissance: Um Filme de Beyoncé”, uma estreia da AMC, não possui classificação. Duração: 168 minutos. Quatro estrelas de quatro.