Meghan revela gafe em primeiro natal real com o Príncipe Harry

Meghan Markle, em sua série na Netflix, abriu o jogo sobre seu primeiro Natal real em Sandringham, revelando que, apesar de ter quebrado tradições ao ser convidada, a celebração não foi tão perfeita quanto ela imaginava, diz o Mirror.

Uma gafe

Durante a festividade, Meghan sentou-se ao lado do Príncipe Philip no jantar real, achando a experiência maravilhosa. No entanto, ao compartilhar o momento com o Príncipe Harry, descobriu que o avô dele mal conseguia ouvi-la. Uma revelação que a deixou surpresa e ilustra os desafios de integrar a realeza.

Enquanto Meghan não detalha seus planos exatos para este Natal, fontes sugerem a possibilidade de aceitar um convite para passar as festas com a Família Real em Sandringham. No entanto, as relações parecem estar melhorando entre o Príncipe Harry e o Rei, o que poderia influenciar essa decisão.

Para evitar possíveis conflitos, especula-se que, em vez de um convite para Sandringham, o Príncipe Charles poderia convidar Harry e Meghan para passar o Ano Novo na Escócia. Uma solução que permitiria a todos os membros da família encontrar maneiras de compartilhar o período festivo.

Meghan Markle, agora mais integrada à Família Real, enfrentou desafios comuns a qualquer nova dinâmica familiar. Seus relatos honestos proporcionam uma visão rara dos bastidores da realeza, destacando que, mesmo em ocasiões tão especiais, surpresas e desafios podem surgir.