Meghan estaria planejando fazer spin-off de 'The Crown'

Rumores indicam que Meghan Markle busca um spin-off de alta qualidade, retratando sua jornada com o príncipe Harry após deixarem a realeza. A ideia é mostrar o casal "rasgando o livro de regras reais" em seus compromissos de caridade global, diz o Mirror.

Reuniões secretas

Meghan estaria planejando encontros com Peter Morgan, o escritor/produtor de 'The Crown', para discutir a proposta. No entanto, fontes indicam que Harry está preocupado com o escrutínio público adicional, semelhante ao enfrentado após algumas revelações em seu livro, 'Spare'.

Meghan Markle 'eyes up The Crown spin-off on ripping up Royal rulebook but Harry unsure'https://t.co/oWHug4LMQD pic.twitter.com/3whQosBLoI — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) November 23, 2023

Harry, apesar do apoio ao trabalho de caridade, sente que é cedo demais para transformar sua vida em um programa de TV. Temendo uma possível exposição, ele receia reviver experiências dolorosas e humilhações públicas.

Meghan Markle, buscando projetos pós-realeza, enfrenta um impasse com o príncipe Harry, destacando a complexidade de equilibrar a exposição pública com a narrativa pessoal do casal.