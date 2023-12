Meghan e Harry: desprezo da Família Real e ameaça em carreira em Hollywood

Meghan Markle e o Príncipe Harry estão enfrentando desafios, pois a Família Real os deixou de lado nas celebrações do aniversário do Rei Charles e no Natal. Em meio ao gelo nas relações, o casal tenta salvar seu "estilo de vida de Hollywood".

Desprezo real nas comemorações do aniversário

O desgosto da Família Real foi evidente quando o Rei Charles comemorou seu 75º aniversário, e Harry e Meghan não foram convidados. Rumores sugerem que o casal não retornará ao Reino Unido para o Natal em Sandringham. Esta rejeição foi um "grande alerta", indicando que a família real não está mais disposta a apoiar sua vida em Hollywood.

Estratégias para salvar o estilo de vida

Mesmo com o distanciamento, Meghan assinou contrato com a agência de talentos William Morris Endeavor (WME) em Hollywood, buscando oportunidades. No entanto, sua falta de aparição com a Família Real desde o funeral da Rainha Elizabeth em 2022 está prejudicando suas conexões.

Uma fonte confidencial revelou: "Meghan e Harry estão em pânico, e está claro que sua moeda real está diminuindo, afetando suas carreiras em Hollywood". A rejeição nas comemorações do aniversário do Rei Charles foi um sinal significativo de que a família real não está mais disposta a apoiar financeiramente seu estilo de vida em Hollywood.

Esforços para restaurar relações familiares

De acordo com o Mirror, num gesto surpreendente, Harry ligou para o pai para desejar feliz aniversário, revelando uma lacuna nas comunicações. As fontes reais indicam que futuras conversas, incluindo Meghan, estão planejadas para reconciliar as relações familiares. No entanto, uma fonte alertou que encontrar um "equilíbrio" será desafiador, já que Meghan não quer ser vista como "duas caras".

O casal enfrenta uma encruzilhada delicada entre manter suas conexões reais e continuar sua vida em Hollywood. A falta de convites e a necessidade de reconstruir pontes familiares criam uma tensão palpável, colocando em risco o "estilo de vida de Hollywood" que tanto valorizam.