Mark Wahlberg surpreende fãs ao posar de cueca e meias

Os fãs do renomado ator Mark Wahlberg foram pegos de surpresa ao se depararem com uma foto ousada em suas redes sociais. Uma imagem compartilhada por sua esposa, Rhea Durham, no Instagram, mostrou Wahlberg em meio a uma sessão de terapia de luz vermelha, levando os fãs à loucura, diz o Page Six.

De nada, fãs

Na foto, o astro de "Daddy's Home" aparece concentrado, submetendo-se à técnica terapêutica conhecida por auxiliar na recuperação muscular pós-treino. A legenda sugestiva de Durham, "🫣Bom dia ❤️‍🔥 e de nada 🌶️💥 @markwahlberg," adicionou um toque de humor à imagem provocante.

A publicação rapidamente se tornou o centro das atenções, com os admiradores expressando sua admiração nos comentários. Comentários como "Oh meu Deus? bem, obrigado por este pequeno presente matinal! 😍🔥" inundaram a seção, enquanto outros elogiaram a sorte da esposa de Wahlberg.

Aos 52 anos, Wahlberg é conhecido por sua dedicação aos treinos intensos, frequentemente documentados em suas redes sociais. Além da terapia da luz vermelha, ele compartilha seu gosto por métodos de recuperação, como a examinação no frio, mantendo uma rotina de exercícios e uma alimentação equilibrada.

A paixão pelo condicionamento físico parece ser uma tradição na família Wahlberg, com o ator elogiando sua filha Grace, de 13 anos, por seguir seus passos. "Ela é muito parecida comigo. Ela é superdisciplinada. É incrível ver".

Além das revelações sobre seu estilo de vida saudável, a mudança da família Wahlberg para Las Vegas no ano passado também foi destacada. Mark revelou em uma entrevista que a decisão de se mudar resultou em uma "vida melhor" para sua família, com os filhos prosperando em sua nova vida na cidade do pecado.

A estrela de "Uncharted" e sua esposa, ex-modelo da Victoria's Secret, compartilham uma vida ativa e familiar, enfatizando a importância de ser um homem de família. Wahlberg agora chama uma mansão de $ 15,6 milhões nos arredores de Las Vegas de lar, marcando uma nova fase na vida do renomado ator.