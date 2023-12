‘Isso, isso, isso!’: Chaves ganha exposição imersiva no MIS Experience para celebrar 40 anos no Brasil (Reprodução/Divulgação)

Para os saudosistas de memória afetiva em termos de produções que marcaram suas vidas, o famoso Chaves do Oito entra no campo dos conquistadores do público brasileiro. E para celebrar seus 40 anos desde a primeira exibição no Brasil, o seriado mais querido da TV brasileira e da América Latina ganhará uma exposição imersiva no MIS Experience.

Assim como já aconteceu em outros países, ‘Chaves: A Exposição’ finalmente chegará ao Brasil, em São Paulo, em janeiro de 2024. A mostra vai celebrar as quatro décadas de exibição do saudoso programa de TV no Brasil, reconstruindo mais de 20 cenários do universo da Vila.

A exposição também contará com acervos tanto de ‘Chaves’ quanto de ‘Chapolin Colorado’, como figurinos exclusivos utilizados em cena, itens e roteiros originais trazidos do México especialmente para a exposição em São Paulo.

A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, criador, escritor e também intérprete de Chaves, também terá sua história de vida homenageada.

A mostra imersiva possibilitará que o visitante “entre em cena” na Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga e no segundo Pátio da Vila. Além disso, será possível conhecer até mesmo alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio Chaves, como a “Sala da Bruxa do 71″.

Os ingressos para ‘Chaves: A Exposição’ podem ser adquiridos no site www.expochaves.com.br. Às terças-feiras, a entrada é gratuita – o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).

SERVIÇO | CHAVES: A EXPOSIÇÃO

Data: a partir de 05/01/2024

Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo/SP

Ingressos: Gratuito às terças | Quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Vendas no site www.expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience

Horários:

Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h)

Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)

Classificação indicativa: livre