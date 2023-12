Harry surpreende com resposta inusitada ao ser chamado de "cara" por um assessor

Um novo livro, intitulado "Cortesãos: o poder oculto por trás da coroa", de Valentine Low, está lançando luz sobre os bastidores da Casa Real, trazendo à tona detalhes intrigantes sobre as relações entre os membros da realeza e sua equipe. Em uma seção reveladora, o livro destaca as "variações sutis" nas saudações entre os membros da realeza e seus assessores.

Detalhes íntimos das relações reais

O livro, atualmente sendo serializado no The Times, revela que a equipe do príncipe Charles na Clarence House mantinha saudações formais como "Vossa Alteza Real" e "Senhor". No entanto, para o príncipe Harry e seu irmão William, a abordagem era menos formal.

Nick Loughran, ex-secretário de imprensa do Palácio de Kensington, compartilhou sua experiência ao chamar Harry pelo primeiro nome, mantendo uma relação menos formal em comparação com o príncipe William. Além disso, Ed Perkins, outro ex-secretário de imprensa, relatou uma resposta surpreendente de Harry após um acidente de comunicação por mensagem de texto.

Principe-Harry-2

Resposta inusitada de Harry

Em uma situação peculiar, Perkins enviou acidentalmente uma mensagem a Harry dizendo: "Olá, cara". A resposta do príncipe foi, no mínimo, inusitada. Perkins recorda: "Ele respondeu dizendo: 'Por favor, não se preocupe'". Essa revelação oferece um vislumbre da personalidade descontraída do príncipe Harry, mesmo em interações formais, destacou o Mirror.

Revelações explosivas sobre a vida pós-realeza

Além disso, o livro joga luz sobre a vida dos duques de Sussex após deixarem suas funções reais. Detalhes como o medo de Harry de se tornar "irrelevante" e a tentativa de reconciliação por parte de William, que foi rejeitada, são algumas das alegações bombásticas presentes na obra.

A rixa entre os Sussex e outros membros da Família Real trouxe abalos à monarquia, destacando ainda mais a complexidade das relações reais. O livro também revela episódios marcantes, como a ameaça de Meghan de terminar o relacionamento se não fosse tornado público. Essas revelações continuam a alimentar o interesse público sobre a vida intrigante dos membros da realeza.