Filhas de Bruce Willis compartilham declarações em meio ao declínio da demência

A filha de Bruce Willis Rumer Willis enfrenta de maneira comovente o difícil momento do diagnóstico de demência de seu pai. Em fevereiro, a família anunciou que o renomado ator de Hollywood, aos 68 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), uma condição que afeta a personalidade, comportamento, linguagem e movimentos.

Rumer escolheu o Instagram para compartilhar seu "segredo para a felicidade" enquanto lida com a dolorosa realidade. Sua mensagem ressoa: "Um segredo para a felicidade é ser tão estranho quanto você quiser e as pessoas erradas sairão da festa, mas as certas entrarão na dança".

Mensagem-Rumer-Willis

A homenagem não ficou restrita a Rumer. Sua irmã mais nova, Tallulah, também usou a plataforma para prestar um comovente tributo ao 68º aniversário de seu pai. Em suas palavras, Bruce Willis é descrito como um "astronauta, um herói com distintivo, um detetive atrevido com brincadeiras incomparáveis". Ela destaca a diversidade de papéis desempenhados pelo ator e expressa sua gratidão pela presença paterna, divulgou o Mirror.

No entanto, a doença de Bruce tem sido progressiva, conforme revelou Glenn Gordon Caron, criador de "Moonlighting" e amigo próximo do ator. Caron descreveu Bruce como uma "pessoa extraordinária", lamentando a perda gradual da capacidade de fala de Willis. "A doença de Bruce é uma doença progressiva, por isso consegui comunicar com ele antes que a doença o tornasse tão incomunicativo como é agora", disse Caron ao The New York Post.

O amigo próximo também compartilhou a tristeza ao ver a vitalidade e a alegria de viver de Bruce diminuírem. Mesmo reconhecendo a presença única do ator, Caron destacou que a "alegria de viver se foi".

Neste período desafiador para a família Willis, as redes sociais se tornaram não apenas um meio de expressão, mas também uma plataforma para inspirar e compartilhar reflexões poderosas sobre a vida e a felicidade.