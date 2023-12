Estrela de 'Will & Grace', Eric McCormack se divorcia após 26 anos de casamento

A estrela de 'Will & Grace' Eric McCormack está enfrentando um divórcio surpreendente após 26 anos de casamento com Janet Holden. O pedido, citando "diferenças irreconciliáveis", foi apresentado por Holden, conforme relatado pelo TMZ.

O casal, ambos naturais do Canadá, trocou votos em agosto de 1997, após se conhecerem três anos antes no set da série ocidental 'Lonesome Dove'. McCormack, famoso por interpretar o advogado gay Will Truman, tornou-se uma figura querida durante o período de sucesso da sitcom da NBC, que foi ao ar de 1998 a 2006.

Desafios na relação revelados

Embora McCormack ainda não tenha comentado publicamente sobre o divórcio, o casal foi visto pela última vez em março deste ano em uma festa de visualização do Oscar.

Em uma entrevista de 2007, o ator compartilhou detalhes sobre o início do relacionamento com Holden no set, descrevendo uma fase inicial discreta de namoro enquanto trabalhavam juntos.

Segundo o TMZ, Holden está buscando apoio financeiro do cônjuge. McCormack, que ganhou um Emmy por seu papel em 'Will & Grace', reprisou o personagem na revitalização da sitcom, transmitida de 2017 a 2020.