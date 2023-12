Produções brasileiras conquistam a América Latina; conheça as preferidas

As produções brasileiras estão ganhando espaço na América Latina, conquistando a atenção de audiências fora das fronteiras nacionais. A Preply, plataforma de aprendizado online, conduziu uma pesquisa abrangente para identificar as criações brasileiras mais populares na região.

Destaques da pesquisa

O levantamento, que incluiu 1.147 participantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, México, Paraguai e Peru, revelou insights interessantes sobre as preferências de audiência na América Latina, informou o Mega Curioso.

Novelas em foco

A novela "Avenida Brasil" lidera a preferência, sendo assistida por impressionantes 45% dos entrevistados. Em segundo lugar, "O Clone" conquistou 41% da audiência, enquanto "Escrava Isaura" garantiu a terceira posição, com 35%.

Cena-Avenida-Brasil

Instagram

Cinema brasileiro em alta

Quando se trata de filmes, "Cidade de Deus" destaca-se como favorito, sendo escolhido por 34% dos participantes. "Dona Flor e seus dois maridos" e "Tropa de Elite" ocupam respectivamente a segunda e terceira posições, com 29% e 22% de preferência, respectivamente.

Cena-Cidade-de-Deus

Instagram

Preferência nacional em destaque

Os resultados indicam uma preferência marcante pelo conteúdo nacional. Mesmo diante do sucesso das produções norte-americanas, os latino-americanos, incluindo os brasileiros, afirmam assistir mais às suas próprias criações do que às obras hollywoodianas.

No México, notável é o dado de que 91% dos entrevistados consomem predominantemente conteúdos mexicanos. Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar, seguidos pelas preferências dos latino-americanos por produções espanholas (53%). No entanto, o Brasil se destaca ao demonstrar uma preferência considerável por conteúdos mexicanos, com 47% dos entrevistados indicando essa escolha.

Detalhes de Consumo

Além disso, a pesquisa revela que 46% dos brasileiros optam por assistir a obras internacionais dubladas em português, enquanto 43% preferem as legendas. Essa tendência aponta para uma diversidade de preferências de consumo, evidenciando a rica tapeçaria de gostos no cenário audiovisual latino-americano.

Cena-Tropa-de-Elite

Facebook

Novelas mais assistidas na América Latina

Avenida Brasil? 45% O clone? 41% Escrava Isaura? 35% Pantanal? 23% Terra nostra? 22% Laços de família? 17% A cor do pecado? 16% Rei do gado? 16% Coração de mãe? 11% Orgulho e paixão? 10%

Cena-O-Clone

Instagram

Filmes mais assistidos na América Latina

Cidade de Deus? 34% Dona Flor e seus dois maridos? 29% Tropa de elite? 22% Pai em dobro? 14% Central do Brasil? 12% Sete prisioneiros? 11% Modo avião? 9% Que horas ela volta? 8% Deus é brasileiro? 7% Mônica e seus amigos? 6%

Dona-Flor-e-seus-dois-maridos

Instagram