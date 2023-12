Possível show do Jonas Brothers no Brasil leva a internet à loucura

Uma afirmação feita pelo jornalista José Norberto Flesch na noite da última quinta-feira, 30 de novembro, mexeu com o coração dos fãs do grupo Jonas Brothers. Segundo Flesch, os irmãos devem anunciar em breve uma passagem pelo Brasil no ano de 2024.

No vídeo, publicado por ela no YouTube, Flesch afirma que o trio Joe, Kevin e Nick Jonas deve pisar em solo brasileiro no mês de abril de 2024, porém ainda sem data e local certo para as apresentações.

A informação ainda segue de forma extraoficial uma vez que o grupo não confirmou ou anunciou shows no Brasil.

No entanto, para aumentar as expectativas dos fãs sobre um anúncio próximo, eles publicaram um vídeo onde convidam alguns fãs brasileiros para uma performance no palco durante um show realizado em Ottawa, no Canadá.

Apesar disso, o site oficial do Jonas Brothers mostra uma agenda repleta de apresentações a “The Tour” com datas marcadas até o mês de junho de 2024, e em nenhum momento são citadas passagens pelo Brasil. Porém, é possível notar que o mês de abril não conta com apresentações agendadas e divulgadas até o momento.

Os fãs foram à loucura!

Com a possibilidade de um anúncio ser feito em breve, e por coincidentemente a agenda de abril do Jonas Brothers estar em aberto, os fãs foram à loucura e invadiram a publicação feita pelos irmãos para cobrar a presença deles no Brasil.

Em meio a comentários esperançosos, os brasileiros garantiram que a publicação foi feita de forma proposital e que, como um presente de Natal para os fãs, as datas deverão ser anunciadas em breve pelo grupo.

“Gente! Faz logo o anúncio oficial! Meu coração não aguenta não”, comentou uma fã ao que outra, esperançosa, respondeu: “Nós vemos em alguns meses”.

Outra fã foi direta ao perguntar: “Vocês estão tentando me dizer algo com essa publicação? Pisquem duas vezes se estão vindo para o Brasil”.

“Pelo amor de Deus homens! Eu não tenho mais idade para ter ansiedade por causa de uma boyband!” brincou outra seguidora, ao que uma última ressaltou: “Os sinais estavam lá o tempo todo”.

