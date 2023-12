O livro “Sex and the City” servirá de inspiração para um programa de encontros

Um novo programa de encontros sem roteiro está sendo desenvolvido pela Bunim/Murray Productions e será baseado no livro ‘Sex and the City’, de Candace Bushnell, confirmou a Variety.

Ainda há sexo na cidade?

O programa se chamará ‘Ainda há sexo na cidade?’, e contará a história de quatro amigos de 50 anos enquanto se envolvem em encontros em busca de uma “renovação do amor” e mudam seus hábitos para viver uma “utopia dos encontros”.

"Viverão juntas em um aconchegante castelo rural onde poderão escolher entre um grupo diferente de homens em cada episódio. Experimentarão brinquedos infantis, conhecerão um jogador mais velho, serão encantadas por rapazes ricos e até poderão flertar com o homem dos seus sonhos. Mas no final, quem realmente roubará seus corações? Nossas damas conseguirão trazer o romance de volta à cidade?", diz a descrição do programa de encontros.

Programa de encontros da Bunim/Murray Productions

"As mulheres com cinquenta e poucos anos (e mais) são o novo grupo demográfico mais popular quando se trata de encontros, e devo dizer que sou uma delas", disse Bushnell em um comunicado.

"Ao longo das décadas, tenho saído com homens de todas as idades e estou muito animada por trabalhar em um programa que combina minha paixão por relacionamentos com a oportunidade de ajudar mulheres, como eu, a navegarem em uma renovação do amor."

Carrie Bradshaw da vida real

Julie Pizzi, presidente da Bunim/Murray, disse: “acreditamos que a marca de Candace cresceu com seu público e sua experiência no espaço de encontros é um ponto de entrada incrível para um experimento imersivo de encontros”.

Bushnell, conhecida como a Carrie Bradshaw da vida real, inventou este personagem em 1996 e inspirou uma bem-sucedida série da HBO com o mesmo nome, que teve seis temporadas e dois filmes.